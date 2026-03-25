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味全自產李凱威 「億」馬當先

2026/03/25 05:30

味全自產李凱威 「億」馬當先李凱威（右）成為味全龍第2位億元男，也是出身龍隊第1人。
（記者廖耀東攝）

合約最長達8年

味全自產李凱威 「億」馬當先龍與吉力吉撈．鞏冠提前換約，今年月薪達82萬元。
（記者廖耀東攝）

最高總值上億

中職億元男中職億元男

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍昨公布談約結果，當家二壘手李凱威和球團簽下至少4年、包括條件式選擇權、最長達8年的複數年合約，首年月薪60萬元，總值最高1億元，宣告中職「億元男」再多1人。

味全龍指標球星合約味全龍指標球星合約

中職億元男

近兩年誕生5人

李凱威是前年12強冠軍成員，去年更拿下安打王、盜壘王、二壘金手套和最佳10人二壘手獎項，表現和「低調人」形象形成對比。他也將是繼陳子豪、江坤宇、陳傑憲、林立之後，中職這兩年第5位、味全隊史第2位億元男。

不同於自由市場簽下的陳子豪，2019年龍隊重新組軍首次選秀會上，次輪入隊的李凱威是龍隊首位自產的億元男，別具意義。

李凱威坦言，打從一開始就想簽長約，希望年限越長越好，「一開始就想一直待在這支球隊，因為環境、球迷，和整體氛圍都很好，跟隊友相處也很好，就算真的到了FA資格，也沒有想提。合約年限跟內容一出來，跟自己想要的一樣，謝謝三董和球團對我成績的肯定。」

郭天信收4年約

吉撈提前換約

簽下4年約、今年月薪55萬的郭天信，對於長期留隊同樣頗有意願，「對我們這梯2019年就進球隊的人來說，有更不一樣的情感，很像球隊元老的感覺。」

李凱威自評，自己的合約總值在隊上還不是最大張，也許還不算指標，但或許可以給其他年輕隊友目標，朝更好的身價努力。如今合約敲定，他將專心備戰今年賽季，成績靠自己打拚。

球團對入選經典賽台灣隊成員也調薪獎勵，包括主砲吉力吉撈．鞏冠，提前與其換約至2028年，2026年月薪達82萬元，並附帶薪資條件式成長條款。捕手蔣少宏與內野手張政禹，薪資最高分別可達42萬元與36萬元。至於，表現起伏的球員也被減薪，拿莫．伊漾調整為11.5萬元、林孝程11萬元、張景淯15萬元。

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