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悍將熱身賽4連霸 19盜改寫紀錄

2026/03/25 05:30

王正棠4局下跑出悍將在熱身賽第19次盜壘成功。（記者廖耀東攝）王正棠4局下跑出悍將在熱身賽第19次盜壘成功。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕去年球季富邦悍將全年度墊底，團隊68次盜壘成功也居6隊之末。今年公辦熱身賽的富邦悍將宛如年度口號「不一樣了！」，不僅以4：2逆轉擊敗味全龍， 6連勝、7連不敗，提前締造熱身賽4連霸紀錄，昨也正式宣告以19次盜壘成功「盜」破聯盟熱身賽紀錄。

悍將打破公辦熱身賽盜壘紀錄，林岳谷（中）以3次盜壘成功居首。（記者廖耀東攝）悍將打破公辦熱身賽盜壘紀錄，林岳谷（中）以3次盜壘成功居首。（記者廖耀東攝）

回應球迷「擔心」

後藤監督很困惑

富邦昨贏球，今若輸給中信兄弟、另一地台鋼雄鷹勝統一獅，雙方將會以6勝3敗1和並列熱身賽榜首，因此，在至少能夠並列的狀況下，富邦已提前確定熱身賽第一。

今年球季以前，富邦已連3年在熱身賽取得榜首，但開季後低迷表現，不免讓球迷擔心今年又重蹈覆轍。富邦新監督後藤光尊知道球迷的討論與擔心，但他也困惑的說：「為什麼贏球要擔心？一直輸球就好嗎？」後藤補充，贏球場次中也有比賽內容有待加強的狀況，仍要部門教練協助選手檢討。

昨擊出2分砲逆轉的戴培峰也坦言，選手彼此間也知道，熱身賽的目的是把練習成果實用在比賽中，大家彼此默契漸佳，希望能把好的感覺帶進開季，提高贏球機率。

昨王正棠4局盜壘成功，讓富邦團隊熱身賽累積19盜。對於盜壘，後藤光尊說：「也許某幾位選手對於判斷等細節還要加強，但好的地方是，選手都有勇氣盜壘，能跨出這個第一步是好事。有速度的選手很多，要盡量去利用這個優勢。」

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