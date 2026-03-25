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鄭浩均完美4局 一退場被逆轉

2026/03/25 05:30

雄鷹洋砲魔鷹昨敲出熱身賽第3轟。（台鋼提供）雄鷹洋砲魔鷹昨敲出熱身賽第3轟。（台鋼提供）

台鋼5局上雙轟

兄弟鄭浩均先發好投，對雄鷹投出12上12下。（中信提供）兄弟鄭浩均先發好投，對雄鷹投出12上12下。（中信提供）

戰績暫居第2

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽國手鄭浩均返台後經過2週調整，昨首次在公辦熱身賽亮相，只用53球就交出4局的完美投球，台鋼雄鷹的打擊在他退場後開始發揮，靠魔鷹、陳文杰於5局上相繼開砲轟下3分逆轉戰局，在澄清湖以4：1擊敗中信兄弟，拿下近5場第4勝，戰績5勝3敗1和緊追富邦悍將，有機會並列第一。

台鋼面對鄭浩均12上12下，出現8個滾地球出局，還被三振2次，第5局中信啟動牛棚，戰況也出現變化，魔鷹抓陳冠穎上場後第1球轟出超大號追平陽春彈，1出局後陳文杰跟上大號超前2分彈，台鋼單局灌進3分一舉超前，8局上再靠連續安打與投手牽制失誤加買保險。

王維中撐過2局下被連打3支安打的亂流，用71球投5局失1分；李欣穎、王躍霖、施子謙、林詩翔各投1局，共被打2支安打無失分。

台鋼王柏融2局上纏鬥7球，擊成界外球後突然感覺不適，總教練洪一中立刻派藍寅倫代打並接替守左外野，根據球團回報，王柏融右手肘不舒服，後續狀況持續觀察，這是他繼20日被德保拉觸身球打到右手小拇指後，今年公辦熱身賽第2次在首打席提前退場。

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