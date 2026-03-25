台裔大搜查線 中職掌握不只3人

傳出有台灣血統的投手約德目前就讀維吉尼亞大學，最快球速達158公里。 （取自約德IG）

〔記者徐正揚／台北報導〕本屆經典賽首度為台灣隊效力的台美混血球員費爾柴德，對捷克、南韓連2場擊出全壘打，出色的表現讓他在台灣人氣飆漲，也促使球迷開始發掘其他混血球員。中職秘書長楊清瓏表示，感謝球迷提供訊息，中職本屆賽前就已注意台美混血球員，國際組會持續擴充並彙整可能的人選，做為國家隊組隊參考。

費仔、龍仔效應

球迷開發混血戰將

楊清瓏指出，上屆經典賽就曾徵詢費仔與卡洛爾2位混血球員的意願，因兩人都要在春訓爭取開季上大聯盟最終婉拒，經過國際組的持續努力，會長蔡其昌去年7月也親自赴美邀請，本屆終於讓費仔、強納森．龍願意為台灣隊效力，可惜龍仔在春訓受傷辭退。

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楊清瓏表示，經典賽的參賽資格不同於其他國際賽，國際組長期建立台美混血球員的資料，也會參考球迷提供的訊息進行補充，本屆依據球員在美職系統的層級，優先設定邀請大聯盟或小聯盟3A球員助陣，但國際組掌握的名單不只這幾位，聯盟會延續本屆的運作模式，持續擴充並彙整可能的人選。

台灣網友繼龍仔後又挖掘出可能與台灣有淵源的18歲右投約德（Noah Yoder），他目前就讀維吉尼亞大學，最快球速98英哩（約158公里）。雖然他與台灣的關係仍不明朗，但他在社群媒體放上台灣國旗，也曾分享中正紀念堂照片，顯示曾造訪台灣。

台灣網友還發現幾位可能具有台裔背景的球員，包含預計今年投入大聯盟選秀的康乃狄克大學捕手康威爾（Alex Cantwell），及雙親皆是亞裔美籍、祖父為台灣人、目前在雙城小聯盟1A的投手范恩（Callan Fang）。

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