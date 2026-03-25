道奇完全體大谷 挑戰雙刀2數據

道奇佐佐木朗希（左）熱身賽先發被打爆退場，大谷翔平上前打氣。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟新球季明天開打，大谷翔平則在今天熱身賽進行開季前最後一次登板，為本季挑戰「300轟、700K」的生涯里程碑試刀，並預計下週三對守護者進行本季首次二刀流。

今熱身賽登板 對決天使

大聯盟明天由洋基作客巨人揭開本季序幕，後天則包括衛冕軍道奇迎戰響尾蛇在內進行11場比賽。道奇確定由山本由伸連續兩年扛下開幕戰先發，且是他生涯首次在道奇主場首戰投出第1球，而大谷接在昨先發的佐佐木朗希之後，今要在天使熱身賽先發，「日本三本柱」都將列在開季先發輪值內。

請繼續往下閱讀...

新球季明開打

生涯叩關300轟、700K

大谷在效力天使6季後，前年起轉戰道奇不但助隊完成世界大賽二連霸，個人也連兩年拿下國聯年度MVP，只是他在道奇的第1個球季因剛動完韌帶置換手術只打不投，去年則因從肩膀手術復出而僅先發14場拿下1勝，今年是他在藍衫軍「雙刀合璧」的首個球季。大谷在19日熱身賽對巨人用61球先發4.1局無失分奪勝，今對老東家天使則要挑戰投滿5局，大聯盟官網也列出他今年的雙刀目標，目前只差20轟完成300轟、只差30次三振完成700K。

目前三本柱以佐佐木的狀況最讓教練團憂心，昨先發2局就送出多達8次四死球（含2次觸身球）失5分，道奇教頭羅伯斯對他仍有信心，表示他仍會在開季第4戰先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法