自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

道奇完全體大谷 挑戰雙刀2數據

2026/03/25 05:30

道奇佐佐木朗希（左）熱身賽先發被打爆退場，大谷翔平上前打氣。（美聯社）道奇佐佐木朗希（左）熱身賽先發被打爆退場，大谷翔平上前打氣。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟新球季明天開打，大谷翔平則在今天熱身賽進行開季前最後一次登板，為本季挑戰「300轟、700K」的生涯里程碑試刀，並預計下週三對守護者進行本季首次二刀流。

今熱身賽登板 對決天使

大聯盟明天由洋基作客巨人揭開本季序幕，後天則包括衛冕軍道奇迎戰響尾蛇在內進行11場比賽。道奇確定由山本由伸連續兩年扛下開幕戰先發，且是他生涯首次在道奇主場首戰投出第1球，而大谷接在昨先發的佐佐木朗希之後，今要在天使熱身賽先發，「日本三本柱」都將列在開季先發輪值內。

新球季明開打

生涯叩關300轟、700K

大谷在效力天使6季後，前年起轉戰道奇不但助隊完成世界大賽二連霸，個人也連兩年拿下國聯年度MVP，只是他在道奇的第1個球季因剛動完韌帶置換手術只打不投，去年則因從肩膀手術復出而僅先發14場拿下1勝，今年是他在藍衫軍「雙刀合璧」的首個球季。大谷在19日熱身賽對巨人用61球先發4.1局無失分奪勝，今對老東家天使則要挑戰投滿5局，大聯盟官網也列出他今年的雙刀目標，目前只差20轟完成300轟、只差30次三振完成700K。

目前三本柱以佐佐木的狀況最讓教練團憂心，昨先發2局就送出多達8次四死球（含2次觸身球）失5分，道奇教頭羅伯斯對他仍有信心，表示他仍會在開季第4戰先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中