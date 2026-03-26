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體育 籃球 TPBL

TPBL》夢幻雙衛護駕 擺平海神

2026/03/26 05:30

夢想家後衛林俊吉末節發威，擺平高雄海神拿下8連勝。（夢想家提供）夢想家後衛林俊吉末節發威，擺平高雄海神拿下8連勝。（夢想家提供）

夢想家8連勝

夢想家後衛蔣淯安攻下19分。（夢想家提供）夢想家後衛蔣淯安攻下19分。（夢想家提供）

平聯盟紀錄

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家昨在主場一度浪費17分領先，最後靠雙衛林俊吉、蔣淯安末節聯手發威，才以96：90擺平高雄海神拿下8連勝，追平聯盟最長連勝紀錄。

夢想家上季止步季後賽首輪，新任主帥簡浩接掌兵符後戰績曾進入撞牆期，團隊在土洋磨合漸入佳境後成績倒吃甘蔗，昨追平新北國王去年4月12日締造的連勝紀錄，明晚7點要在洲際迷你蛋挑戰聯盟新猷，對手正好就是國王。

夢想家昨上半場展現聯盟最佳的外線準星，前兩節全隊多點開花，三分球18投9中，帶著55：44領先進入下半場，海神上半場三分線12投僅1中，陷入苦戰。

林俊吉、蔣淯安

合飆39分

海神洋將賽克維奇上半場拿下12分，但次節尾聲因腿部不適退場，下半場未再出賽，不過團隊找回外圍火力，單節打出25：15攻勢，在決勝節開始前追到1分差，末節延續火力，于煥亞砍進超前三分彈，只是隨後因傷退場，夢想家關鍵時刻靠林俊吉、蔣淯安助隊穩住陣腳，其中林俊吉單節獨攬11分，成為擋住對手反撲的重要功臣。

林俊吉替補上陣三分球6投3中，攻下全隊最高20分，蔣淯安挹注19分，小安坦言，雖然贏得有點波折，但球隊展現打拉鋸戰的能力，「我覺得這是我們進步的地方，希望後面的比賽可以繼續保持下去。」

海神苦吞3連敗

淘汰在即

海神苦吞3連敗，若本週再不敵台北戰神，加上中信特攻擊敗新竹攻城獅，將確定遭淘汰，杭特攻下全隊最高23分，艾德18分，胡瓏貿獲得本土最高的12分。

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