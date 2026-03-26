室內撐竿跳破全國 黃湧富達標亞運

黃湧富昨跳過5公尺50，打破室內男子撐竿跳高全國紀錄。（草屯商工提供）

高懸12年 5公尺50刷新

黃湧富（右2）首次跳出5公尺50的成績奪金，教練葉健銘（左）開心不已。（記者陳鳳麗攝）

〔記者林岳甫、陳鳳麗／綜合報導〕去年因傷一度陷入低潮的黃湧富，日前看到一起訓練的吳彥翰打破男子撐竿跳高全國紀錄並達標名古屋亞運，激發出鬥志，昨在南投國際室內撐竿跳高邀請賽決賽，以5公尺50摘金，不僅打破高懸12年的室內全國紀錄，也達標亞運。

上週只躍過5公尺20

吳彥翰達陣激起鬥志

吳彥翰上週日在日月潭國際撐竿跳高邀請賽，以5公尺50刷新室外全國紀錄，並達到名古屋亞運參賽標準，當時黃湧富僅以5公尺20名列第5，他透露，「經過這場比賽，也揮別左後大腿拉傷低潮，並找回狀態，透過兩天時間檢視問題，決定繼續征戰。」

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黃湧富昨在4公尺70、5公尺、5公尺20都一跳過關，挑戰5公尺40時，把握最後機會一躍而過，打破謝佳翰2014年締造的室內全國紀錄5公尺30，接著又飛過5公尺50。他說，狀態真的不錯，破全國並達標真的很感動，有望和隊友一起參加亞運更是開心。

黃湧富隨後兩度挑戰5公尺60都功敗垂成，考量連續密集出賽，擔心操勞過度決定放棄第3跳，他認為，躍過5公尺50後增添更多信心，在亞洲較有競爭力，未來繼續挑戰更高紀錄。

美國選手葛蘭特森以5公尺40獲得銀牌，2018年雅加達亞運銅牌泰國名將帕沙彭5公尺30收下銅牌。

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