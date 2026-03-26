受出賽65場限制 坎寧安年度MVP 提前落馬

活塞一哥坎寧安本季打出問鼎年度MVP表現，近期卻因出現肺塌陷面臨賽季報銷。（資料照，路透）

生涯年恐因病無緣獲獎

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為了防止球員出現不必要輪休，NBA在2023-24年實施單季需出席65場例行賽才能爭奪年度個人獎項的規定，但活塞一哥坎寧安本季打出足以問鼎MVP的表現，卻因近期出現肺塌陷面臨賽季報銷，目前僅出賽61場，恐無緣獎項，球員工會呼籲聯盟應改掉僵化規範、放寬標準。

球員工會籲放寬標準

坎寧安本季繳出場均24.5分、9.9助攻、5.6籃板的全能數據，加上活塞以52勝19負的聯盟龍頭戰績加成，一直是年度MVP熱門人選之一。

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但隨著坎寧安賽季恐報銷，他也將錯失MVP、年度防守球員、年度第一隊等獎項的爭奪行列，球員工會對此規定提出質疑，「他打出生涯最佳賽季，卻因出勤問題無緣榮耀，這說明這項規則有問題，必須調整或取消。此外，自規則實施以來，有太多原本可拚獎項的球員，因這項僵化規定被摒除在外。」

字母哥、柯瑞也出局

不止坎寧安，本季已有多名球員因65場的規定無緣個人獎項，包括湖人詹姆斯中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，公鹿「字母哥」亞德托昆波、勇士柯瑞同樣因出場數不足失去爭奪MVP資格，就連兩大熱門金塊約基奇、馬刺溫班亞瑪也正為了達標出場數努力。

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