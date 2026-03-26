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「老」獅vs.「菜」鷹 亞太首戰有望滿場

2026/03/26 05:30

總統賴清德（資料照）總統賴清德（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職唯一元老球隊，統一獅將於中職37年迎來全新氣象，3月29日首次在台南亞太成棒主球場開打的主場開幕戰，不但有望坐滿2萬5千個座位，更特別安排同為南部球隊的台鋼雄鷹為對手，形成「最老」與「最菜」球隊交手的經典之戰。獅隊領隊蘇泰安表示：「我們除了比賽在競爭，其他方面都在合作，希望一同壯大南部市場，創造新氣象。」

統一獅將於3月29日在台南亞太球場開幕戰，2萬5千個座位有望坐滿，總統賴清德也可能蒞臨觀戰。（資料照）統一獅將於3月29日在台南亞太球場開幕戰，2萬5千個座位有望坐滿，總統賴清德也可能蒞臨觀戰。（資料照）

預售票已衝破2萬人

將破室外球場新猷

台北大巨蛋前年起成為中職比賽場地後，帶來龐大票房效應，本週六（28日）由樂天桃猿和中信兄弟擔綱的開幕戰就在大巨蛋舉行，但隔天南部賽事同樣精彩，獅隊將在亞太成棒主球場進行歷史性首戰，目前預售票已衝破2019年9月29日在洲際球場彭政閔引退賽的2萬223人，確定締造中職室外球場的票房新猷，當天進場球迷不僅見證、也參與歷史一役。

獅隊忠實球迷

賴清德有望蒞臨

據了解，總統賴清德有望蒞臨亞太首戰，他不只是獅隊忠實球迷，擔任台南市長期間更啟動規畫亞太國際棒球訓練中心。獅隊目前是以向台南市府承租方式使用亞太成棒主球場，蘇泰安指出，「球團在不違反市府承租規範下，努力做到最好，也邀請知名的食品攤商進駐，全力提供球迷最好的服務。」

和以往在市區的台南棒球場相比，亞太成棒主球場因腹地大停車方便，雖然週邊沒有捷運，但獅隊規畫高鐵、台鐵和台南棒球場的3條接駁專車路線。

獅隊在開幕戰當天賽後邀請台南出生的金曲歌王盧廣仲獻唱，演唱會結束後也有接駁車，球迷不必擔心要趕車而錯過表演。

賴總統今天上午則先於總統府接見去年中職總冠軍球隊樂天桃猿，這也是樂天接手球隊後首度入府接受表揚。

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