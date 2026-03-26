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亞太第一轟？ 魔鷹蓄勢待發

2026/03/26 05:30

台鋼洋砲魔鷹被看好轟出亞太第1彈。（台鋼雄鷹提供）台鋼洋砲魔鷹被看好轟出亞太第1彈。（台鋼雄鷹提供）

獅帝芬vs.黃子鵬先發對決

〔記者倪婉君／綜合報導〕統一獅將在29日於亞太成棒主球場進行歷史性首戰，除了邀來同為南部球隊的台鋼雄鷹交手，誠意十足的客隊還推出重金網羅的黃子鵬換新戰袍後先發首戰，不僅要搶亞太歷史首勝，今年挑戰全壘打王3連霸的台鋼魔鷹被看好轟出亞太第1彈？獅子軍嚴陣以待捍衛主場，勿失歷史「先」機。

獅隊在20至22日已於亞太成棒主球場進行3場公辦熱身賽，對手分為樂天桃猿、中信兄弟和富邦悍將，儘管獅隊3戰共敲29安得13分，但無人開轟，對手也沒有過牆，還沒有球員在這座球場炸裂。

依照兩隊教練團佈局，獅隊有望交由獅帝芬投首戰，他去年9月加入累計4場先發2勝1敗、防禦率2.22，只挨過味全龍吉力吉撈．鞏冠1轟。

雄鷹黃子鵬首戰踢館，他是去年季後球團以5年6600萬元大約延攬的FA大咖投手，更連續5季都至少貢獻百局，相當耐投型的本土先發，去年共挨8轟。

中信兄弟曾頌恩在2024年3月31日成為首名在大巨蛋開轟的中職打者，如今誰能在亞太成棒主球場留名也成為觀戰焦點。魔鷹以單季30轟、25轟完成全壘打王連霸後，昨在今年公辦熱身賽最終場又敲全壘打，累計4轟，近況甚佳，他生涯已在台灣10座球場開轟，能否再征服亞太，勢必吸引球迷目光。

王博玄、林子豪爭搶先炸裂

除了火力「4」射的魔鷹，熱身賽開轟者還有台鋼王博玄、劉時豪、顏郁軒和傷癒復出的陳文杰。獅隊林子豪昨於澄清湖開砲，繼陳重羽後，是獅隊10場熱身賽僅敲的2轟，他們也都有機會在亞太搶先炸裂。

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