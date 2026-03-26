中職熱身賽》9局逆轉獅 台鋼暴衝並列第一

台鋼曾昱磬單場3支2、進帳2分打點。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職公辦熱身賽昨結束，台鋼雄鷹靠曾昱磬和郭永維聯手於9局上重挫統一獅菜鳥終結者鍾允華，猛攻2分逆轉戰局，率隊以6：5奪下最終戰勝利，與富邦悍將並列第一，寫下隊史第一次，展現今年要首度闖進季後賽的決心。

曾昱磬敲2安、2打點

台鋼打線昨在比賽前段被獅隊先發投手布雷克壓制，一度落後3分，但在8局起面對獅隊勝利組的高塩將樹、鍾允華，雙雙由曾昱磬的適時安打帶動得分，連續2局攻下2分，一舉翻轉戰局。曾昱磬單場3支2進帳2分打點，最終由經典賽台灣隊國手林詩翔1局2K關門成功。

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鍾允華遇亂流 關門失敗

獅隊原終結者陳韻文手肘不適，目前休養中，原本將希望寄託給22歲的菜鳥鍾允華，他卻在熱身賽最終戰遭遇大亂流，1分差戰局上陣投出2次四壞球、被敲2安，合計23球關門失敗，熱身賽首度失分讓球隊付出輸球代價，為開季蒙上陰影。

台鋼的板凳深度逐年茁壯，從2023年參賽首季熱身賽只能打出1勝9敗，到去年勝率5成收尾，今年更繳出勝率0.667的成績單。而台鋼重砲魔鷹手感超火燙，昨在6局上扛出熱身賽第4轟，並列單年熱身賽史上第5多轟，今年再打出30轟球季值得期待。

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