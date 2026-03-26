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中職熱身賽》悍、象牛棚新面孔 石梓霖、余謙扛中繼

2026/03/26 05:30

石梓霖（資料照，記者廖耀東攝）石梓霖（資料照，記者廖耀東攝）

富邦熱身賽4連霸

余謙（記者廖耀東攝）余謙（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕富邦悍將、中信兄弟總結各10場公辦熱身賽，牛棚換血有望。富邦昨儘管以0:5敗給中信，終止6連勝、7連不敗，最終仍以6勝3敗1和，締造熱身賽4連霸，新人石梓霖展露頭角，新球季扛長中繼，將是牛棚新面孔；而兄弟余謙可望改以中繼角色開季，昨7局登板，投19球，有驚無險解決自己造成的無人出局滿壘失分危機。

富邦昨敗給中信，最終仍以6勝3敗1和，締造熱身賽4連霸。（記者廖耀東攝）富邦昨敗給中信，最終仍以6勝3敗1和，締造熱身賽4連霸。（記者廖耀東攝）

2牛棚主力趕不上

余謙熱身賽中繼5場

兄弟2020年的首輪指名余謙，生涯在一軍僅有3場後援出賽，而去年他則只在一軍後援出賽1場。今年熱身賽，余謙受重用，出賽5場皆是後援、合計6局，拿下3場中繼成功。在吳俊偉、黃恩賜兩位牛棚主力養傷都趕不上開季狀況下，余謙改從牛棚出發。

余謙說：「中繼角色還在嘗試階段，教練也告知，開季之後可能還有機會先發，目前還沒有明確角色。球隊給予什麼位置，就盡量去發揮。」

余謙昨一上場就被敲出2安、接著投出保送，所幸先三振陳愷佑，接著讓林書逸擊出雙殺打，1分未失。

對於石梓霖的定位，富邦悍將總教練後藤光尊簡言之：「先發以外的位置。」後藤提到，石梓霖年輕、充滿熱情，是他的一大特色。

輔大時期有經驗

石梓霖加練指叉球

石梓霖說，輔大時期常擔任中繼，角色習慣上沒有太大問題。他也提到：「去年球隊安排跟NextBase訓練機構合作，那邊的教練有跟我討論球種設定，建議我可以在武器庫多加指叉球，今年熱身賽也慢慢在嘗試。」

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