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富邦「27本柱」上陣 拚連2年主場均票房破萬

2026/03/26 05:30

富邦悍將27位啦啦隊成員迎接開季，「金星女神」朴星垠（左）首度亮相。（記者劉信德攝）富邦悍將27位啦啦隊成員迎接開季，「金星女神」朴星垠（左）首度亮相。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職去年靠世界12強冠軍效應，首度達成年度場均1萬名觀眾進場，今年富邦悍將做足準備，先在熱身賽稱霸，更對例行賽主題日和假日票房有信心，昨天也發表啦啦隊「27本柱」超強應援陣容，希望連續2季主場平均萬人進場，甚至更上層樓。

富邦悍將去年場均10653人打破隊史紀錄，主場大本營新莊也締造新高的8158人，球團領隊陳昭如觀察熱銷的預售票，認為主題日和假日票房會比過往更好，「今年不管是主場、新莊觀眾場均都希望能突破新高。」

5位南韓籍成員

朴星垠首亮相

為了達成目標，富邦啦啦隊Fubon Angels不僅以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季，包含5位南韓籍成員李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎。陳昭如掛保證，今年不管是平日、假日，都有韓籍成員到場應援，希望吸引更多球迷進場。

富邦啦啦隊最大亮點是「金星女神」朴星垠，昨天首度亮相向球迷喊話：「今年一起拿冠軍。」至於超人氣成員李珠珢，有別於去年台韓兩地跑，今年將重心轉移至台灣，她表示，「今年應援場次會比去年還多，希望有更多跟球迷交流的機會，也想嘗試其他領域活動。」

富邦今年主場開幕戰，4月3日（五）、4日（六）在「新莊城堡」登場，兩天Fubon Angels全員到齊，4日賽前還會舉辦新成員見面會。硬體方面，新莊球場內野一般區全面換新為大巨蛋同等級座椅，更在右外野新增外野應援舞台，球團盼能提升更好的觀賽體驗。

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