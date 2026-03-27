讓總統不爽 林智平一棒光宗耀祖

去年台灣大賽冠軍樂天桃猿昨帶著冠軍盃進總統府。（中職提供）

猿隊老將林智平去年在季後挑戰賽關鍵戰役敲出3分砲，一棒轟碎獅隊爭霸夢。（資料照）

樂天稱霸台灣大賽 獲邀進總統府

〔記者龔乃玠／台北報導〕總統賴清德昨接見台灣大賽冠軍樂天桃猿，全隊最年長的林智平成因為一棒擊沉統一獅的救命3分彈，讓獅迷賴總統真性情吐露「不大爽」的心聲，樂天總教練曾豪駒則霸氣說道，會努力爭取2連霸，「明年再來跟總統報到！」

賴總統和副總統蕭美琴都是獅迷，上任後還沒有機會接見統一。去年林智平在季後挑戰賽生死戰轟出救命3分砲淘汰獅隊。賴清德逐一跟球員握手時，特別停在他面前並說：「喔！就是你，讓我那時候心情很不爽。」他笑說：「抱歉，總統，讓你不爽了。」

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即使林智平這一轟打掉獅隊冠軍夢，賴清德仍不吝於給予讚賞，「可以看得出你的價值，向你表示敬意。」林智平生涯第3次進總統府，今年的意外插曲在他心中留下深刻回憶，「只能希望未來總統能多多支持樂天，或許心情會更好一點。」

41歲的林智平年初收下平均月薪25萬元的2年合約，在公辦熱身賽狀態絕佳，出賽8場狂敲8安，進帳4分打點，打擊率高達3成81，今年仍是桃猿尋求衛冕的重要戰力。

曾總預告明年續攤 特別感謝古久保

樂天奪冠後和教頭古久保健二分手，加上他轉戰味全龍當教練，昨並未現身總統府。不過二度上任總教練的曾豪駒表示：「我要感謝古久保總教練，去年帶領我們拿下這座暌違已久的總冠軍。」

中職會長蔡其昌（左）贈送總統賴清德吉祥物「歐告」布偶。（總統府提供）

明年將卸任中職會長的蔡其昌昨也出席，賴總統讚賞他領導有方，花很多功夫做為球團與政府間的橋樑、扮演球員的後盾，「因為有你的帶領，中職業務蒸蒸日上。」

蔡其昌也準備聯盟吉祥物「歐告」的布偶送給總統，安撫他沒看見獅隊奪冠的遺憾，「希望總統心想事成。林岳平總教練，這是講給你聽的！」

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