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鄧愷威從大聯盟開季 預計是長中繼

2026/03/27 05:30

賈吉（左）在開幕戰苦吞4次三振，洋基仍以7：0大勝巨人。（路透）賈吉（左）在開幕戰苦吞4次三振，洋基仍以7：0大勝巨人。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國職棒昨開打，洋基在客場以7：0大勝巨人，首戰告捷。今起大聯盟各隊陸續亮相，昨天各隊公布開季名單，效力太空人的鄧愷威名列26人名單，成為今年第一位從大聯盟開季的旅美選手。

太空人台將鄧愷威本季從大聯盟開季，今起對天使3連戰有機會上場中繼。 （資料照）太空人台將鄧愷威本季從大聯盟開季，今起對天使3連戰有機會上場中繼。 （資料照）

美職上一位開季就在大聯盟的台將是2023年效力紅襪的張育成，前一位開季就在大聯盟的投手則是2019年馬林魚的陳偉殷。

鄧愷威1月底被巨人交易到太空人，春訓熱身賽出賽6場，防禦率2.53，被預期擔任球隊長中繼。

昨美職開幕戰，洋基美國隊長賈吉率隊挑戰國家隊隊友韋伯，賈吉單場苦吞4次三振，生涯首次在開幕戰未敲安。不過，韋伯投得更慘，5局失7分，被洋基王牌左投佛里德6.1局無失分的表現比下。

日職今開打

林安可將迎來生涯首戰

日本職棒今天開打，效力日職的13位台將，開季名列一軍的有西武林安可、日本火腿古林睿煬和樂天金鷲宋家豪。

西武今客場出戰羅德，林安可有機會迎來日職首戰；轉任後援的古林，所屬的火腿今面對軟銀，樂天金鷲則和歐力士交手。

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