TPBL》資訊工程師徐培然斜槓開發 夢幻籃球台灣版 盼本土球員獲更多關注

TPBL夢幻遊戲開發者徐培然。（徐培然提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕「我覺得台灣不會有人做Fantasy，是因為大家都覺得本土球員沒什麼好做的。」

夢幻籃球主頁與使用說明。（取自官網）

玩家化身總管 組建最佳球隊

夢幻籃球主頁與使用說明。（取自官網）

夢幻籃球（Fantasy Basketball）這項基於球員真實數據的模擬遊戲，讓玩家能化身球隊總管組建一支理想中的隊伍，在NBA球迷間已盛行多時，TPBL近期推出屬於台灣籃球的版本，開發者徐培然說，希望讓球迷更關注本土球員，「好好享受一下選台灣球員的感覺，不用再選離我們很遙遠的NBA球員了。」

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39歲的徐培然自台師大資訊工程研究所畢業後進入科技業，10年前創業開啟接案的日子，「後來覺得很感慨，我們這種本科系的人一直在幫別人做東西，那時候開始思考是否該做一個自己的產品。」

迴響超出預期 逾6千人參與

這是打造這項遊戲的起心動念，在TPBL第二季化為現實，徐培然原預估約會有3千名球迷參與，迴響熱烈程度超出預期，目前已有超過6千名玩家。

由於聯盟的隊伍數與球員數都與NBA規模不同，這款遊戲以週為單位計算積分，最特別的是陣容中6個位置有5個限制為本土球員，且外籍球員的夢幻積分會乘以0.7的係數，此外，得分、籃板、助攻3項最常見的數據都是加1分，抄截與阻攻都是加3分。

洋將積分縮水 凸顯本土球員價值

徐培然解釋，希望透過積分的轉換，凸顯本土球員的價值，「像是蔣淯安、蘇文儒、丁聖儒等球員場均得分可能沒有很高，但在聯賽價值是排在很前面的，我們想讓球迷知道有些本土球員也打得很好，但因得分很多時候集中在洋將上，單純看傳統的的成績可能看不出來。」

徐：就算沒賺錢 貢獻一點點心力

「很多球迷只在意國際賽成績，但我覺得台灣籃球環境要好，也要有穩定健康的本土聯賽。」這是徐培然在遊戲中更強調本土球員價值的原因，談起對台灣籃球的期許，他苦笑表示，雖然經過這幾年的紛擾，大多數球迷都已不敢期待，但自己仍看到不少改變，「很多事情現在看理所當然，都是以前不可能發生的，我覺得即使微小但不代表沒有進步，像我現在做這件事可能也沒賺錢，但我有時間能貢獻一點點心力，這種事情多了，改變就會愈來愈明顯。」

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