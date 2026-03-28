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象猿今開幕戰攻蛋 衝刺4萬人滿場

2026/03/28 05:30

象猿今開幕戰攻蛋 衝刺4萬人滿場猿隊王牌投手威能帝生涯第二度擔任聯盟開幕戰先發。
（記者陳逸寬攝）

象猿今開幕戰攻蛋 衝刺4萬人滿場兄弟今踢館大巨蛋，將派出羅戈擔任先發投手。
（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚、羅志朋／台北報導〕中職37年球季今開打，由去年總冠軍樂天桃猿迎戰中信兄弟，兩隊各派王牌洋投威能帝、羅戈先發。由於台北大巨蛋是室內球場，曾豪駒毋須擔心前次領軍樂天打開幕戰卻下雨延賽，票房還將挑戰連續2年開幕戰4萬人滿場的空前紀錄。

王牌洋投對決 羅戈vs.威能帝

曾豪駒是樂天接手Lamigo桃猿後的第1任總教練，執教首戰是2020年聯盟開幕戰，卻先因疫情爆發從3月14日延後至4月11日，又因大雨造成球場積水再改到7月12日補賽。去年季後回任教頭，曾總清楚記得「上次下雨沒打成」，他表示，雖然時間隔得比較久，希望未來每年都從聯盟開幕戰出發。

樂天開季有不少傷兵，休賽季簽下8年1.8億元大約的林立、主力後援朱承洋、2023年打點王廖健富都未進開季一軍名單。曾豪駒指出，林立因為舊傷仍需復健調整，暫無歸隊時間表，朱承洋於春訓期間拉傷小腿，最快4月中旬回到一軍，剛滿21歲的賴胤豪開季有機會擔任守護神，期許他能撐起這個角色，19歲右投王奕翔展現強烈企圖心，因此納入開季一軍名單，角色是中繼投手。

兄弟來者不善 「打線讓對手頭痛」

威能帝去年勇奪勝投與奪三振雙冠王並包辦年度、台灣大賽雙料MVP，前天隨隊接受總統召見時就表示，開幕戰已經準備好了。中信也如預期推出去年防禦率王羅戈，總教練平野惠一指出，羅戈目前的狀況是球隊最好的投手，目標排出「讓對手覺得很頭痛」的開幕戰打線。

中職歷年開幕戰有過10次滿場，最近1次是去年3月29日在大巨蛋，以4萬人滿場刷新開幕戰最多進場人數紀錄，截至昨天下午的開幕戰預售票3.8萬張，不但有望追平紀錄，也提前改寫Lamigo時期於2016年3月19日在桃園1萬9393人，創下樂天隊史聯盟開幕戰最高票房紀錄。

兄弟開季名單24人是6隊中最少。（記者陳逸寬攝）兄弟開季名單24人是6隊中最少。（記者陳逸寬攝）

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