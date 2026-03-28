開季名單找亮點 何品開路、林吳練外野

何品室融將扛起猿隊開路先鋒重任。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨公布各隊2026年例行賽開季一軍球員名單，中信兄弟提報24人雖是最少，但林吳晉瑋首次以「工具人」開季、新秀許庭綸首次一軍開季就可望先發都是亮點；樂天桃猿提報28人滿編，20歲小將何品室融將在開幕戰扛開路先鋒、從味全龍轉來並改回登錄名的歐晉都很值得期待。

兄弟許庭綸（左）與林吳晉瑋昨在大巨蛋演練外野守備。（記者陳逸寬攝）

許庭綸首度一軍開季

林吳晉瑋今年春訓除了捕手本業還加練一壘，前天又被通知要再加練外野，他指出，聽到還要守外野有點緊張，畢竟上次守外野已是10年前國二的事，雖然許基宏受傷但一壘還有王威晨、陳俊秀，外野宋晟睿、詹子賢、曾頌恩都很強，他要爭取位置並不容易，每天要在不同守備任務間切換，對身體雖是不小的負荷，但對爭取更多上場機會一定會有幫助。

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許庭綸是2024年季中選秀會中信第1輪指名，今年公辦熱身賽以10場全勤、打擊率0.323爭取到一軍開季，他表示，春訓的狀況還不錯，已經準備好迎接開季，今年不會對成績設定數字，希望在關鍵時刻打出安打，目標是站穩一軍，盡快追上已經在龍隊站穩外野的平鎮高中同學曾聖安，「教練團也提醒我，不要怕失敗，要從中吸取經驗。」

樂天在林立歸隊前會以熱身賽陣容為主，開季讓何品室融打第1棒，他坦言難免會緊張，但不會給自己太多壓力，會用熱身賽的感覺去打，希望把握機會在一軍待久一點。歐晉表示，轉到樂天是新的開始，平鎮學長林立、同學林承飛與成晉都給他很多技術指導，也幫助他很快融入新環境，進入開季名單對他是最大鼓勵，希望把好的狀態帶進例行賽。

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