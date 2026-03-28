猿說好的室內練習場 工程停擺

猿隊新任執行長兼領隊野原武人說明新球季發展藍圖。 （記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿在今、明中職開幕週以大巨蛋為主場，下週二回到桃園與台鋼雄鷹展開2連戰，只是樂天球團計畫將桃園球場左外野看台下方改建成大型室內練習場，因去年風災導致工程停滯，成為新領隊野原武人必須解決的一大難題。

新領隊上任 硬體大挑戰

去年季末樂天宣布二軍從嘉義北遷回桃園，與一軍共用訓練基地，當時外界質疑北部濕冷加上桃園球場訓練空間有限，不利選手練習，但球團高層掛保證會解決問題，方案之一就是將左外野看台下方改建成室內練習場。

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對此，野原武人昨面對媒體接連提問，顯得有些招架不住，連忙請副領隊礒江厚綺「代答」；礒江解釋，去年桃園球場遭遇颱風侵襲造成左外野看台漏水，目前正與桃園市府溝通如何解決，仍需一些時間，目前只能擴大現有訓練空間。

本季樂天在桃園主、副球場共安排40場二軍賽事，其他5隊二軍訓練基地和比賽場地都集中在南部，樂天二軍須南北奔波征戰，住宿、交通和訓練比賽成效都是難題。礒江強調，當初樂天已先跟聯盟和各隊溝通並取得共識，外地比賽球團會安排二軍選手住飯店、提前出發或搭高鐵移動。

去年樂天爆發選手飲食、住宿和無預警換帥風波形象大傷，新官上任的野原坦言，「挑戰非常多，特別是要適應台灣棒球文化，上任後能為球隊帶來什麼貢獻，對我而言是非常大的挑戰。」

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