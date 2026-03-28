曾豪駒相隔兩年再度掌猿隊兵符。（記者陳逸寬攝）

■記者羅志朋

中職37年賽季的5大觀戰焦點，跟著本報腳步一探究竟。

亞太成棒主球場（資料照）

一、例行賽票房 叩關20億元

去年中職6隊例行賽合計票房收入破17億寫下歷史新高，今年統一獅將台南亞太成棒主球場納入主場版圖、合計48場，另外，6隊安排58場大巨蛋賽事，全聯盟叩關逾20億的例行賽票房收入。

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二、曾總再掌兵符 時機點巧合

去年古久保健二帶領樂天桃猿勇奪球團史首座總冠軍，季後卻遭無情換帥，曾豪駒相隔兩年再掌兵符，首次領軍是在2019年Lamigo桃猿締造三連霸，球季結束轉賣給日本樂天集團，兩度上任都在高點進場，他能否率猿軍完成連霸，絕對是一大挑戰。

後藤光尊（資料照）

三、悍將10年一劍 宣示不一樣

去年富邦悍將年度勝率3成83，寫下球團史最差戰績紀錄，9年來不曾打過台灣大賽，帶兵兩年的教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，由日籍二軍總教練後藤光尊接掌兵符，今年富邦能否如球團喊出的年度口號「Blue Power 不一樣了」，外界都在看。

黃子鵬（資料照）

四、鷹許願季後賽 利多也利空

台鋼雄鷹進軍中職一軍賽場第3年，「多一名洋將」的紅利優惠消失，球團選擇續簽洋砲魔鷹，並延攬FA投手黃子鵬和前味全龍左投王維中補強先發輪值，外野傷兵陳文杰回歸，無奈主戰捕手張肇元因傷整季報銷，台鋼劍指隊史首次季後賽，有利多也有利空消息。

江少慶（資料照）

五、前旅外3投換隊 拚東山再起

前旅外3投江少慶、王維中、曾仁和今年球季都轉隊發展，分別轉戰統一獅、台鋼雄鷹、味全龍，3人因傷或狀態不佳沉寂很長一段時間，轉隊後的角色預計都是先發投手，能否揮別陰霾破繭而出值得關注。

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