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TPBL》夢想家球風從「簡」 9連勝締造新猷

2026/03/28 05:30

盧冠良替補上場，7投6中單場貢獻16分。（TPBL提供）盧冠良替補上場，7投6中單場貢獻16分。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 福爾摩沙夢想家昨狂下三分雨，團隊轟進18顆三分球，湯普金斯包辦5顆，豪取全場最高23分，替補上陣的盧冠良投進4顆拿16分，終場107：90擊退國王，拿下9連勝，締造TPBL最長連勝紀錄。

夢想家狂炸三分雨，洋將湯普金斯拿下全場最高23分。（夢想家提供）夢想家狂炸三分雨，洋將湯普金斯拿下全場最高23分。（夢想家提供）

簡浩掌兵符 找到勝利方程式

夢想家本季改由簡浩接掌兵符，季初還未找到勝利方程式，導致表現起伏，如今團隊磨合漸入佳境，戰績也節節攀升，昨成功將國王在去年3月15日至4月12日的8連勝紀錄送入歷史，目前戰績19勝11負排聯盟第2，與龍頭雲豹僅1場勝差。

三分球投瘋了 18顆擊潰國王

夢想家擁有全聯盟最狂的外線火力，昨上半場也發揮優勢，三分球16投10中，加上第二節尾聲靠著盧冠良、張宗憲、霍爾曼連續得分，打出11：2的猛攻甩開國王，帶著64：55領先前進下半場。

國王依舊沒能展現防守轉換優勢，且失誤過多，單節僅得20分與對手持平，實在難以追回分差，而夢想家在決勝節中後段靠著盧冠良的連續三分球命中，將分差拉大至23分，比賽勝負就此定調。

盧冠良繳出7投6中的高投籃準星，他說：「我在場上保持信心，畢竟練習都有進，比賽就繼續投。」他也喊話全隊會繼續保持拚勁，朝10連勝邁進。夢想家共6人得分達雙位數，霍爾曼貢獻18分，張宗憲斬獲14分，班提爾挹注11分，忻沃克拿10分。

杰倫拿21分為國王隊最佳，林書緯有15分，沃許本12分、12籃板，但團隊三分球命中率36.7％不如對手的50%，成為勝負分水嶺，最終吞下2連敗。

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