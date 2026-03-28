全中運第1金 龍山品勢男團入袋

龍山國中跆拳道品勢好手勇奪本屆全中運第一面金牌。（大會提供）

國男勁旅 連3屆奪金

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會4月18日開幕，跆拳道品勢賽事已在嘉義縣立體育館提前點燃戰火，傳統強權北市龍山國中昨日搶頭香，薛玄智、池睿勳、陳彥嘉聯手於國男組團體賽贏得本屆大會頒發的第一面金牌，該校也在這個項目締造三連霸。

龍山國中延續自113年全中運起，就稱霸品勢國男團體的優良傳統，迄今已連續三屆鍍金。教練黃俊皓表示，過去兩屆主力施卓冶、謝忞祐都升上高中，今年由身高僅146公分的「小巨人」薛玄智，帶領國一生池睿勳、陳彥嘉出擊，很高興能夠發揮默契，合力保住金牌，「因為想要衛冕，大家壓力都很大，最困難的就是他們在磨合上花了不少時間，還好把訓練成果表現出來。」

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與龍山國中同體系的育成高中，則展現強大戰力開起「五金行」，高男組個人賽、高女組個人賽、高男組團體賽、高女組團體賽、男女雙人賽一口氣豪奪全部5面金牌，成為最大贏家。其中高三生沈芊雯在高女個人金牌戰意外打敗2024年世錦賽金牌、基隆女中強敵林侑萱，賽後喜極而泣：「這是我最後一屆全中運，上屆才第五，沒想到這次拿下金牌，高中已經沒有任何遺憾了！」

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