小戴敬佩瑪琳 想起當年的掙扎

戴資穎（中）昨出席新代言活動。

（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年11月宣布退役的「羽球天后」戴資穎，昨擔任網銀代言人，也是她退休後首次公開亮相，開心分享退休生活，談到一生之敵西班牙名將瑪琳前晚投出退休震撼彈，小戴則心有戚戚焉。

戴資穎2016年擠掉瑪琳，首度登上世界球后寶座，她生涯和瑪琳交手24次各取12勝，最後一次過招為2024年全英公開賽，兩人在巴黎奧運時出現傷病問題。小戴去年退役，至於瑪琳雖努力尋求復出，無奈還是不敵傷勢。

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戴資穎相當敬佩瑪琳，歷經多次嚴重傷勢，卻未輕易放棄。小戴表示，「我覺得瑪琳應該百般不願意，跟我那時候一樣，想拚但身體狀況不允許，我那時很掙扎，先逼自己放棄，再強迫接受，我想她現在可能也在這個過程中。」

分享退役生活 仍關注台將動態

戴資穎退休後不用被鬧鐘控制，能隨心所欲享受生活，像到奧地利體驗高空跳傘等，當然仍有關注台灣羽球選手的表現。台灣在今年全英公開賽，男單「左手重砲」林俊易、混雙葉宏蔚／詹又蓁皆奪冠，是2017、2018、2020年戴資穎後，再度有台灣選手制霸全英。小戴表示，「只要台灣選手晉級，我都會看比賽，像全英時，我就有打開電視幫忙加油，也看見台灣體育一直進步。」

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