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大谷賽前出招 山本順風順水奪勝

2026/03/28 05:30

山本由伸在道奇主場開幕戰投出優質先發。 （法新社）山本由伸在道奇主場開幕戰投出優質先發。 （法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇王牌投手山本由伸昨在主場開幕戰繳出6局失2分優質內容，加上大谷翔平大手筆送全隊約4000美元（約新台幣12萬8000元）的名錶激發士氣，助隊以8：2擊敗響尾蛇。山本由伸連續2年首戰奪勝投，寫下日本投手在大聯盟史上首見壯舉。

贈全隊名錶激勵士氣

大谷以1棒指定打擊開季，首打席擊出本季首安，賽前他準備40多支名錶送全隊，並附上「完成三連霸」的激勵字條，道奇教頭羅伯斯也有收到，「真的非常有心，大家都非常感激。」

山本由伸以平均球速148公里的高速指叉球為主軸，雖在第4局失投被佩多摩敲2分砲，仍穩住比賽後段，5局下獲得帕赫斯超前3分砲援護，收下本季首勝。山本指出，收到大谷的禮物很開心，看到職員也有一樣的反應，「再次感受到他在球隊的存在感。」

今年大聯盟實施電子好球帶（ABS）輔助判決，山本首局就嚐鮮，原本對台美混血強打卡洛爾飆出三振，「卡仔」挑戰後改判壞球，即便結果對他不利，山本直言：「能得到正確的判決，我很喜歡。」中職會長蔡其昌先前預告，今年二軍會試用電子好球帶，將以測試為主，目標是明年在一軍可以使用。

古林放火 開季首戰吞敗

此外，日職12隊昨展開新球季，3名從一軍出發的台將包括樂天金鷲宋家豪、火腿鬥士古林睿煬和西武獅林安可，僅古林在8局下5：5平手局面上場，用24球投0.2局被敲2安失1分，另有2次保送和1次三振，最終承擔火腿5：6不敵軟銀鷹的敗投。

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