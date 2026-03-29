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TPBL》海神只有雙洋將 幸好胡瓏貿夠罩

2026/03/29 05:30

TPBL》海神只有雙洋將 幸好胡瓏貿夠罩海神一哥胡瓏貿（右）率隊擊敗戰神，終止3連敗。
（TPBL提供）

末節阻戰神反撲

海神洋將杭特（右）進帳31分、13助攻。（TPBL提供）海神洋將杭特（右）進帳31分、13助攻。（TPBL提供）

續保晉級生機

〔記者盧養宣／台北報導〕本季傷兵滿營，昨只剩10人戰隊的高雄海神，靠杭特攻下來台新高31分，加上一哥胡瓏貿挹注25分，以112：104擊敗台北戰神，終止3連敗，續保晉級機會。

戰績墊底的海神日前與夢想家之戰一口氣傷了賽克維奇、于煥亞、余純安3名球員，昨只有雙洋將艾德與杭特應戰，仍展現競爭力，前兩節靠艾德轟進3顆三分球拿下16分，帶著57：53優勢進入下半場。易籃後靠杭特飆分將領先擴大至12分，末節戰神急起直追縮小差距，胡瓏貿關鍵時刻挺身而出，倒數2分19秒飆進三分彈後霸氣大吼，也澆熄對手反撲氣焰。

杭特、艾德飆分

海神競爭力不打折

杭特貢獻31分、13助攻雙雙寫下來台新高，艾德三分線11投4中拿下本季新高26分、15籃板，胡瓏貿三分球5投4中貢獻25分，他表示，這場主要就是修正前一場失利的問題，「一開賽就從防守做起，想辦法限制對方3名洋將，進攻上很感謝隊友為我製造的空檔，這是場團隊的勝利。」

海神前一戰雖不敵夢想家，但代理總教練朱永弘認為球員展現的鬥志是接任以來最滿意的一場，他昨肯定子弟兵延續這份精神，「這場比賽的韌性依舊很強，要為球員鼓掌。」

戰神總教練許皓程因戰績不佳請辭，由塞爾維亞籍助理教練米蘭擔任代理主帥，可惜沒打出換帥行情，昨以梅克26分最佳，威力斯25分、13籃板，雷蒙恩斬獲本土最高21分，另有8籃板、6助攻。

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