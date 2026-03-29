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東契奇拚到一身腥 打愈好MVP呼聲愈低

2026/03/29 05:30

湖人東契奇（中）連12場得分達30分。（路透）湖人東契奇（中）連12場得分達30分。（路透）

飆41分奪勝

吞T恐遭禁賽扣薪

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇昨再度上演飆分秀，獨取兩隊最高41分，率湖人116：99扯破籃網留下2連勝，只不過才申訴成功躲過一劫的他，此役又吞下技術犯規，本季集滿16次導致下一場對巫師恐難逃禁賽。

東契奇日前險勝魔術就收到第16次技術犯規，所幸經聯盟審查後取消，昨第3節又與籃網前鋒威廉斯爆發肢體衝突，雙方各領一個T，若未能再翻案就得停賽1場，甚至損失約31.7萬美元部分年薪（約1019萬台幣），他也喊冤：「我什麼都沒講，但裁判說我推人動作太大。他對著我的臉狂吼3遍，我只想快儘快離開，結果卻是這樣。」

41歲的詹姆斯第2節傳給布朗尼投進三分球，則完成聯盟史上首見的父子助攻。

手感發燙的東契奇已連12場得分達30分，不但寫下生涯紀錄，湖人季末戰績11勝1負也非常出色，暫居西部第3，只是他在年度MVP排行榜持續下滑，落後馬刺溫班亞瑪、雷霆吉爾吉斯亞歷山大等球星。

東契奇無奈表示：「當然希望能獲獎，但我打得越好，反而名次更低，真的不知道該怎麼做？」貢獻26分的隊友里維斯也聲援：「他一直穩定發揮，展現強大競爭力，這對我來說簡直不可思議，或許他應該砍個60分之類的。」

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