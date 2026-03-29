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方穎豐圓夢紅葉首冠 張進德兄弟同場嗨

2026/03/29 05:30

謝國城盃少棒謝國城盃少棒

見證台東縣隊稱霸

悍將張育成（左）與哥哥張進德（中）開心擁抱恩師方穎豐。（記者陳志曲攝）悍將張育成（左）與哥哥張進德（中）開心擁抱恩師方穎豐。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕在得意門生張育成、張進德到場見證下，謝國城盃少棒賽昨在青年公園舉行冠軍戰，紅葉少棒代表的台東縣以6：5扳倒大平少棒代表的屏東縣，勇奪隊史首冠，紅葉總教練方穎豐賽後激動落淚，「在基層帶隊30幾年，如今終於圓夢了！」

教練方穎豐（左一）率台東縣隊勇奪謝國城盃冠軍。（記者陳志曲攝）教練方穎豐（左一）率台東縣隊勇奪謝國城盃冠軍。（記者陳志曲攝）

方穎豐身兼紅葉國小校長，也是張育成、張進德的啟蒙教練與恩師，昨奪冠瞬間紅葉少棒全員哭成一團，兩人與恩師緊緊相擁。張育成說，當年方校長在泰源少棒帶兵打謝國城盃，就是在青年公園棒球場，泰源取得勝部冠軍，結果對力行少棒連輸兩場屈居亞軍，無緣進軍威廉波特，「當時我哭得好慘喔，兒時沒幫方校長完成夢想，如今看到他終於圓夢了，非常感動。」

昨1局上大平一輪猛攻灌進4分，下個半局紅葉追回3分，3局下再靠保送、2安和對手2次失誤進帳3分超前奠定勝基，黃于安後援3.2局被敲3安狂飆8K無失分拿下勝投。

「真的要感謝孩子！」方穎豐說，這個學年度的這批選手還沒拿過冠軍，表現起伏落差很大，開局就落後4分，要感謝孩子堅持不放棄，也謝謝大家一起努力為他圓夢，奪冠只是過程，後面還有一段路要走。

6月力拚亞太區少棒資格

去年台北市東園國小棒球隊，勇奪台灣代表隊暌違29年的威廉波特少棒賽冠軍，紅葉少棒昨拿下謝國城盃冠軍取得台灣代表權，6月底將赴南韓華城參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒資格賽，若奪冠即可取得亞太區代表權，8月進軍美國賓州威廉波特。

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