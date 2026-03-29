猿贏球劇本 開幕戰前所未見

中職開幕戰票房前5名

〔記者林宥辰／台北報導〕衛冕軍樂天桃猿昨在中職37年開幕戰和中信兄弟交手，雙方投打精銳盡出，樂天陳晨威8局下擊出追平轟，9局下滿壘時兄弟後援投手江忠城不慎砸到林政華，寫下史上首次開幕戰再見觸身球紀錄。桃猿3：2驚喜奪下本季首勝，兄弟苦吞隊史最多開幕戰3連敗。

猿隊昨在開幕戰前頒發全隊冠軍戒指（右），昨、今日進場球迷也獲得開幕禮（左）。（記者徐正揚攝）

收下再見觸身球 險勝兄弟

9局下猿隊進攻滿壘，林政華挨觸身球擠回致勝分。（記者林正堃攝）

這場猿象大戰分別由王牌洋投威能帝、羅戈掛帥，直到5局下猿隊靠宋嘉翔適時安打先馳得點，雙方牛棚決戰後，兄弟7局上把握攻勢，高宇杰、岳東華和許庭綸連續安打追平，曾頌恩滿壘時選到保送超前。

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中職連2年開幕戰締造大巨蛋滿場壯舉。（記者林正堃攝）

「我不是已經轉型了嗎？」陳晨威昨賽前才笑說轉型成功，結果從1棒轉扛3棒後，果真發揮中心棒次的長打能力，連同面對王凱程擊出本季首轟在內，單場雙安都是長打，且一棒助隊保命，才有戲劇化勝利，獲選本季首位單場MVP。

8局下猿隊陳晨威敲出陽春砲扳平戰局。（記者林正堃攝）

陳晨威轉型成功

開轟笑納MVP

賽後，陳晨威又開玩笑說：「暫居全壘打王，第一次！」他隨後強調，其實不論打第幾棒，心態跟想法都是一樣，都是為打線製造得分機會的角色，不管轉型與否，都要專注在把擊球做好。

開轟當下，陳晨威坦言不覺得會形成全壘打，「沒有特別多想要怎麼樣，保持策略跟攻擊節奏，最終結果是好的。」昨在4萬名滿場球迷注目下打球，他認為，「之前經典賽在東京也一樣，觀眾多、張力大，會更加亢奮，也更在意自己表現，要把該有表現打給球迷看。」

中職連續兩年開幕戰在大巨蛋達成滿場壯舉，桃猿總教練曾豪駒也拿下回鍋一軍掌兵符的首勝，賽前他才代表全隊從領隊野原武人手中領取去年冠軍戒。

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