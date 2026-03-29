宋嘉翔2刷開幕戰 成熟度大躍進

猿隊捕手宋嘉翔在開幕戰攻守兩端都做出重大貢獻。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕宋嘉翔第2次打開幕戰依舊打好蹲滿，5局下先從中信兄弟先發投手羅戈手中敲安助隊先馳得點，9局下執行觸擊推進造成對方守備失誤延續球隊反撲，在攻守兩端都為樂天桃猿做出重大貢獻，他表示，在一軍經過3年歷練，比前次打開幕戰更成熟，只要上場就盡最大努力幫助球隊贏球。

先發蹲捕 攻守貢獻大

宋嘉翔生涯首場出賽是2023年開幕戰，也對兄弟蹲滿全場，以18歲253天成為開幕戰史上最年輕出賽及先發球員，生涯首安、首得分於該役7局上相繼達成，昨役帳面上3打數1安打1打點，他表示，第2次在開幕戰先發蹲捕，心情比較平靜，比賽中會思考更多方式再去應對，差別只是場地從洲際換到大巨蛋，觀眾比以前多很多。

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桃猿開季起用7名入隊不滿3年的新秀，宋嘉翔看到獲得先發的何品室融、許賀捷合計6打數0安打還被三振5次，想起前次打開幕戰的自己，他認為，剛進職棒會很想打好，愈想要有表現就愈有反效果，相對於熱身賽的張力沒那麼大，開幕戰碰上聯盟最好的投手，進攻上要去思考如何突破，希望學弟不要太急躁，「熱身賽怎麼打，球季就怎麼打。」

總教練曾豪駒指出，宋嘉翔在引導投手方面比以往沉穩，去年的大賽讓他成長很多，更了解自己扮演的角色，攻擊上也知道何時該推進、何時該掌握揮擊，這些都是球隊樂意看到的。

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