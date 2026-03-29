曾總看比賽新制 感覺中職還是拖

3局下猿隊林子偉（右）跑出全場唯一一次盜壘成功。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今年季前總教練會議通過多項比賽新制，包括投球計時秒數縮短、投手牽制次數減少、比照美職採用加大壘包等，昨天開幕戰正式實施，樂天桃猿總教練曾豪駒表示，可能剛從高張力的經典賽回來，會覺得中職比賽怎麼還是這麼拖，比賽節奏應該可以再明快一點。

中職投球計時今年改為壘上無人、有人須在18秒、23秒內啟動投球動作，曾豪駒認為，這在去年公辦熱身賽就試行過，今年各隊經過春訓到熱身賽的適應，時間從原本的20秒、25秒各減2秒其實綽綽有餘，球季開始正式實施問題不大，投手同一打席最多牽制也從3次減為2次，這些作法都可以加快比賽節奏。

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建議引進攻守交換讀秒

曾豪駒指出，現在整體比賽時間都有縮短，未來還可以更好，經典賽的攻守交換須於30秒內完成，打者未進入打擊區會被記違例判罰1好球，中職可考慮引進這個作法再去慢慢縮減；至於加大壘包，一是可以避免衝撞，二是壘間距離縮短，由於盜壘攻防應會增加，不論捕手或投手，看管跑者的能力都要提升。

拿過4次盜壘王的陳晨威表示，從經典賽就面對加大壘包，已經非常習慣，甚至忘記原本壘包的尺寸，雖然壘間距離確實縮短，對盜壘會有一定幫助，雖然只差1盜就可達成中職生涯200盜，他也不會刻意盜壘，更在意的是成功率，「一切順其自然，穩定發揮就好。」

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