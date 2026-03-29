嫩獅軍團今開幕戰 挑戰新球場4勝紀錄

獅隊昨在亞太成棒主球場練球。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今晚迎接亞太成棒主球場的歷史開幕戰，也是中職一軍啟用的第20座球場，獅隊有近三分之一的選手初體驗開季一軍，包含可望扛下開路先鋒的22歲小將田子杰，希望用新戰力拿到新球場的第一勝。

陣容近三分之一

開季一軍初體驗

過去統一拿過台北市、嘉義縣和桃園球場的開幕首勝，只要今晚奪勝，將追平兄弟和三商的4座，並列全聯盟最多新球場首勝，只是今年春訓傷了陳鏞基、陳韻文，加上林佳緯仍在拉強度，首度迎接開季一軍的有高偉強、鄭副豪、鍾允華、潘磊、張翔、田子杰等人，陣容相當年輕。

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獅隊總教練林岳平坦言，傷兵多確實是令人憂心，但球隊已在春訓準備另一批陣容，雖然是陌生面孔，缺乏經驗，但他們都很努力，就看能否在一開始就把握機會，「playball之後就要好好證明自己。」

最大亮點莫過於開路先鋒，獅隊在亞太開幕戰首位站上打擊區的打者，可望是2022年選秀第6指名的田子杰，餅總表示，邱智呈近況還沒到很好，先讓他扛後段棒次，「林安可離開後，子杰和迦恩是我們期待的戰力。」

今晚獅隊先發推派洋投獅帝芬，大戰台鋼雄鷹新成員黃子鵬，而亞太主球場座位數原是2萬5000人，但有1500席不售票座位，獅隊有望在亞太開幕戰衝出2萬3500人的滿場。

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