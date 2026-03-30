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鄧愷威「幸運星」 太空人首秀奪勝

2026/03/30 05:30

太空人鄧愷威昨中繼2.1局無失分，奪本季首勝。 （資料照，路透）太空人鄧愷威昨中繼2.1局無失分，奪本季首勝。 （資料照，路透）

中繼2.1局 2K無失分

〔記者倪婉君／綜合報導〕如同隊徽上的星星，27歲的鄧愷威昨在太空人的初登板就扮演幸運星，面對天使中繼2.1局被敲1安，送2K無失分，且球隊在他投球任內從0：6落後扭轉至11：6，不但退場時具備勝投資格，終場更成為太空人11：9的勝利投手，太空人也中止開季2連敗。

大聯盟第3勝 台將排第5

鄧愷威在2017年9月以簽約金50萬美元加盟雙城，並於2024年在巨人升上大聯盟，合計在巨人出賽12場拿下2勝4敗、防禦率7.30，今年1月被交易至太空人，且生涯首次開季進入大聯盟名單，昨更於本季初登板就驚喜奪勝投。鄧愷威收下大聯盟生涯第3勝，和王維中並列大聯盟台灣投手勝投榜第5，前4名為王建民的68勝、陳偉殷59勝、郭泓志13勝和曹錦輝5勝。

兩局狂得11分

太空人逆轉天使

「很感謝隊友在落後時沒有放棄，展現韌性一直追分。」鄧愷威在5局上兩出局、三壘有人時登板，雖一上場連投4顆壞球保送，對5棒孟卡達又連投2顆壞球，包括送分的暴投球，所幸他最後讓孟卡達擊出滾地球出局，且隊友更在5、6局發動合計11分的瘋狂大反攻。

鄧愷威6局上投出3上3下，包括用86.2英里(約138.7公里)橫掃球三振J.洛爾，隊友在下個半局就攻得8分，7局上他雖先被敲安，但隨後製造右外野界外飛球獲隊友美技接殺，再讓楚奧特擊出滾地球出局，最後三振掉沙努爾。

昨39球中，鄧愷威投出16顆橫掃球，另有10顆四縫線速球、7顆伸卡球、4顆變速球、2顆曲球，最快投到95.6英里(約153.8公里)。

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