韓職初登板奪勝 王彥程︰等這一刻很久了

王彥程韓職初登板拿到生涯首勝，賽後受訪落淚。（悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在日職6季未升一軍，25歲右投王彥程昨在轉戰韓職韓華鷹的初登板就寫個人歷史，以先發5.1局飆5K失3分的內容，助隊以10：4擊敗培證英雄拿下開季2連勝，並奪下別具意義的韓職生涯首勝，賽後看到來加油的阿嬤和姊姊，更忍不住掉淚。

日職6季未升一軍

韓職拿到生涯首勝

王彥程2019年8月和樂天金鷲簽下育成選手合約，但6季累計85場出賽都在二軍，今年以「亞洲配額」制度加盟韓職，在生涯首次一軍登板就繳出好投，用95球投5.1局被敲4支安打送出2次四死球，並飆出5次三振，6局上留下1出局滿壘危機退場時，保有勝投資格。

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先發5.1局 5K失3分

王彥程2局上先失2分，但韓華打線2局下就攻回3分超前，3至5局都未失分，直到6局上投出觸身球且被敲出安打，形成無人出局一、二壘有人，雖投出三振，隨後送出保送形成滿壘，在主場球迷歡呼聲中退場。韓華打線合計敲出15支安打，王彥程順利收下勝利。

韓華總教練金卿文表示，王彥程首次在一軍先發，壓力一定不小，但他完成自己的任務。王彥程受訪紅了眼眶，「看到家人忍不住落淚，我自己也等這一刻等了很久。」

阿嬤和姊姊到場

受訪時紅了眼眶

由於韓職使用電子好球帶（ABS），王彥程表示已逐漸適應，昨則以資深捕手崔在勳的配球為主。儘管拿下首勝，王彥程仍自評大概只有6.5到7分，「第6局對首名打者投出觸身球，及沒能投滿6局，都有點可惜，下一場會努力投更多局數。」

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