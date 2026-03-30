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TPBL》國王圍剿戰神 梅克一人難擋

2026/03/30 05:30

戰神洋將梅克（中）昨狂飆39分，仍不敵新北國王多點開花。 （記者林正堃攝）戰神洋將梅克（中）昨狂飆39分，仍不敵新北國王多點開花。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北戰神洋將梅克昨狂飆39分、11籃板，無奈不敵新北國王多點開花的進攻，最終以102：116苦吞4連敗，換帥後依舊無力止敗，吞下本季第20敗，季後賽之路岌岌可危。

戰神新帥米蘭。（記者林正堃攝）戰神新帥米蘭。（記者林正堃攝）

戰神換帥沒用 吞第20敗

國王上半場最多落後12分，但次節重新調整防守強度後迎頭趕上，並在第3節打出一波33：16攻勢扭轉頹勢，還曾領先到20分，最終以14分差收下勝利。國王3名球員得分突破20分，林書緯貢獻23分、7籃板、6助攻，杰倫進帳23分、7籃板、5助攻，沃許本攻下22分。

對於下半場逆襲，國王總教練洪志善認為，主要是防守強度提升，「落後到雙位數時，特別提醒球員必須把防守強度拉上來， 即使讓梅克得了39分，但我認為防守他的球員已經把他限制很好，畢竟他的能力就擺在那邊，他的出手多，相對本土球員的出手機會就被稀釋掉。」

一度落後12分 國王逆轉

林書緯則點名，林彥廷和李愷諺的防守很重要，加上團隊流動佳，也是贏球關鍵。

戰績排名倒數第2的戰神日前宣布換帥，許皓程請辭改由助理教練米蘭暫代總教練，但還是無力擺脫連敗，尤其在季後賽卡位階段，只要吞下本季第23敗就確定遭淘汰。

教練米蘭認為，球隊首節表現並不差，但下半場打得過於軟弱，「防守強度應該要能維持一整場比賽，這也是我們接下來練球需要做到的。」

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