TPBL》蔡宸綱、盧冠軒開火 獅逆轉雲豹

蔡宸綱（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅昨克服上半場低迷手感，蔡宸綱與盧冠軒在第4節挺身而出，率隊以102：91逆轉龍頭桃園雲豹，近5戰收下4勝，續居聯盟第3，持續朝重返季後賽邁進。

盧冠軒（攻城獅提供）

5戰收4勝 續居聯盟第3

攻城獅前兩節火力慘澹，團隊命中率僅24%，以36：41落後進入下半場，一哥高國豪率先跳出來，第3節拿下13分幫助球隊反超，末節板凳出發的蔡宸綱與盧冠軒輪流開火擴大領先，讓5007名風城球迷滿載而歸。

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本土挺身 2人合攻37分

蔡宸綱攻下生涯最佳的19分，末節6投5中包括三分線2投2中包辦14分，射手盧冠軒第4節進帳13分，全場貢獻18分，締造本季新猷，他坦言近期陷入低潮，「但身為球隊得分手，既然教練給我這麼多時間，就該把握機會。」

雲豹戰績19勝10敗，僅領先夢想家半場勝差，本土得分成為此役勝負分水嶺，雲豹昨本土球員得分僅29分，遠遠不及攻城獅的67分，一哥高錦瑋12分是本土最佳。

雲豹本土球員 僅得29分

對於本土球員發揮不佳，雲豹總教練羅德爾指出，陣中有不少年輕好手，仍需要從經驗中學習，「我們是支很年輕的球隊，大家可能都是第一次遇到這種狀況，相信他們會汲取經驗慢慢進步。」

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