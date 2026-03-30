自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

三巨頭合體 七六人捕蜂

2026/03/30 05:30

馬克西重返賽場獲26分，七六人重組「三巨頭」。 （美聯社）馬克西重返賽場獲26分，七六人重組「三巨頭」。 （美聯社）

馬克西歸隊 3人狂轟81分

〔記者梁偉銘、粘藐云／綜合報導〕馬克西昨傷癒歸隊，與恩比德、P.喬治重組「三巨頭」，七六人克服第3節15分落後，最終118：114踢館2連勝，也斬斷黃蜂5連勝。

「感覺還不錯，我需要繼續打球提升狀態。」中鋒恩比德禁區一柱擎天包辦29分、6籃板，「我們必須贏下每場比賽，最終排第5或第10都無所謂，贏球才是關鍵。」35歲射手喬治揮別禁賽25場陰霾，回歸第2戰貢獻26分、13籃板、4抄截，包括最後1分04秒致勝三分彈破網。

3月初手指受傷的後衛馬克西，重返賽場也獲26分、8助攻和7籃板，第4節精彩扣籃更贏得隊友們喝彩。自1月底以來「三巨頭」重新合體，火力全開狂轟81分，助七六人近5戰搶4勝，僅落後東部第6的老鷹半場勝差，有機會直接進軍季後賽。

卡瑟爾大三元

馬刺淘汰公鹿

馬刺在溫班亞瑪全場最高23分、「城堡哥」卡瑟爾22分、10籃板、10助攻的大三元帶領下，127：95痛宰公鹿，笑納8連勝也淘汰公鹿，讓他們連續9季晉級季後賽的紀錄畫下句點。馬刺以2場勝差緊追西霸天雷霆，還有可能超車，溫班亞瑪說：「我們會用同樣的態度去看待每一場比賽，就看看賽季收官時有什麼結果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中