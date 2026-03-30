三巨頭合體 七六人捕蜂

馬克西重返賽場獲26分，七六人重組「三巨頭」。 （美聯社）

馬克西歸隊 3人狂轟81分

〔記者梁偉銘、粘藐云／綜合報導〕馬克西昨傷癒歸隊，與恩比德、P.喬治重組「三巨頭」，七六人克服第3節15分落後，最終118：114踢館2連勝，也斬斷黃蜂5連勝。

「感覺還不錯，我需要繼續打球提升狀態。」中鋒恩比德禁區一柱擎天包辦29分、6籃板，「我們必須贏下每場比賽，最終排第5或第10都無所謂，贏球才是關鍵。」35歲射手喬治揮別禁賽25場陰霾，回歸第2戰貢獻26分、13籃板、4抄截，包括最後1分04秒致勝三分彈破網。

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3月初手指受傷的後衛馬克西，重返賽場也獲26分、8助攻和7籃板，第4節精彩扣籃更贏得隊友們喝彩。自1月底以來「三巨頭」重新合體，火力全開狂轟81分，助七六人近5戰搶4勝，僅落後東部第6的老鷹半場勝差，有機會直接進軍季後賽。

卡瑟爾大三元

馬刺淘汰公鹿

馬刺在溫班亞瑪全場最高23分、「城堡哥」卡瑟爾22分、10籃板、10助攻的大三元帶領下，127：95痛宰公鹿，笑納8連勝也淘汰公鹿，讓他們連續9季晉級季後賽的紀錄畫下句點。馬刺以2場勝差緊追西霸天雷霆，還有可能超車，溫班亞瑪說：「我們會用同樣的態度去看待每一場比賽，就看看賽季收官時有什麼結果。」

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