蘇智傑亞太首轟 23500人見證

黃子鵬（記者李惠洲攝）

獅力退雄鷹

統一獅亞太成棒主球場開幕戰，締造23500人的戶外球場史上最多觀眾紀錄。 （記者李惠洲攝）

締戶外球場最多觀眾

蘇智傑在6局下敲出獅隊亞太新主場歷史首轟。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕總統賴清德昨蒞臨亞太成棒主球場開幕戰，統一獅沒辜負全台最大咖獅迷的期待，獅帝芬先發6局無失分，蘇智傑在6局下夯出新主場歷史首轟，率隊以3：1力退台鋼雄鷹，同時締造23500人的戶外球場史上最多觀眾紀錄，裡子和面子雙贏。

最大咖獅迷賴清德總統，昨蒞臨亞太成棒主球場開幕戰。 （記者李惠洲攝）

賴清德勉勵

20座球場首勝投手和球隊

盼獅隊來總統府

20座球場首轟打者和球隊

賴清德上任以來等不到獅隊奪冠進總統府，昨親自拿總統府模型給總教練林岳平，提醒他還在等獅隊，並勉勵全隊投手都能飆K、打者開轟。餅總表示，「賽前總統對我們講了很多勉勵的話，希望往後球賽能回應期待。」

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亞太球場的第一次

砲轟黃子鵬 進帳MVP

陳傑憲、林佳緯和陳鏞基等主力缺席，「小將組合」林培緯和朱迦恩把握機會表現，2局下雙安開啟攻勢，串聯陳重羽適時安打，攻回亞太歷史第1分。蘇智傑頂上林安可旅日的四番空缺，首戰砲轟文化大學同梯的台鋼先發投手黃子鵬，進帳亞太首座MVP。

蘇智傑透露，前幾天練球回家路上，有球迷向他說希望獅隊擊出亞太首轟，「全壘打不是那麼容易的事情，很開心能歷史留名。」獅隊過去曾在台北市、嘉義縣、桃園首戰敲出首轟，如今再進帳亞太首轟，跟兄弟並列擁有最多新球場首轟的隊伍。

餅總表示，蘇智傑在這場比賽證明仍是球隊重要的選手，希望秉持這樣的精神，往後比賽能扛下更重要的任務。

台鋼去年沒有土投能投超過7局，新同學黃子鵬轉隊初登板就貢獻7局掉2分好投，可惜僅在7局下等到藍寅倫高飛犧牲打的1分援護，悲情成為亞太首位敗戰投手。

4座新球場首勝

獅並列聯盟第1

過去獅隊奪過台北市、嘉義縣和桃園球場的開幕首勝，昨晚在亞太又開胡，以4座新球場首勝追平兄弟和三商的4座，並列全聯盟最多。餅總希望往後主場都是這麼熱鬧，並向獅迷喊話：「多進場為我們加油！」

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