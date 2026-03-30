餅總「想要有個家」 獅迷敲碗環形螢幕

林岳平（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕去年7月颱風吹壞台南球場屋頂，間接催生亞太成棒主球場的開幕戰，吸引戶外球場史上最多觀眾進場，獅隊也用首勝錦上添花，不過在其他球場結合在地球隊更新設備的潮流中，台南市府跟獅隊的合作需要加快腳步，總教練林岳平昨就強調，「希望各方大人讓球員有個家。」

亞太成棒主球場昨締造23500人的戶外球場史上最多觀眾紀錄。（記者李惠洲攝）

遠征客場 更衣室要清空

今年獅隊向台南市府租用，將主場從台南球場移師亞太成棒主球場，並安排48場，由於並非認養，一旦獅隊遠征客場，東西不能留在更衣室，須先集中放在場內某個空間，等回亞太比賽再去領取。選手視角來看，距家的感覺還有段距離。

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租用非認養 還是缺點獅味

陳傑憲直言，亞太主球場的外觀、場地很舒服，很像國外球場，但內部有些小細節需要改善，「租房子跟自己的房子感覺還是不太一樣，希望相關單位讓我們更有家的感覺，打造屬於統一的主場。」

獅隊在亞太走廊牆壁貼上球星紙板，希望讓新球場更像獅隊的主場，不過若非認養就不是自己的家，球場的設計就必須經過許多程序。像日本火腿隊在北海道廣島市的ES CON球場，連廁所動線都藏有大谷翔平的名言。從球迷視角來看，亞太球場少了點統一獅的味道。

一位從台中開車到亞太參與歷史首戰的獅迷李先生，同樣希望統一認養主場，並學習國外球場增加外野大螢幕，看賽體驗會更好。

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