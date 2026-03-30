范國宸首局開轟 後藤執教好彩頭

悍將隊長范國宸首局率先開砲，敲出兩分全壘打。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕今年的富邦悍將真的「不一樣了！」昨在洲際由隊長范國宸首局開砲帶動氣勢，先發打線棒棒開花狂敲17支安打，以8：2送給中信兄弟開季2連敗。

悍將狂敲17安

中止開季首戰4連不勝

總教練後藤光尊在中職一軍首場執教就帶領球隊中止開季首戰4連不勝，賽後從范國宸手中拿到執教首勝球，他開心地說：「大家的心意，我收下了。」

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張洺瑀關鍵安 拿回領先

富邦首局就靠范國宸2分彈先馳得點，4局上靠張洺瑀關鍵安打，4：2拿回領先，第5至7局再添4分，繼2021年在洲際擊敗中信後再於開季首戰告捷，先發打線全員安打。

後藤表示，范國宸今年果然很不一樣，一開賽就做出貢獻，原本賽前有點擔心球隊的打擊，沒想到開賽後盡情發揮，他對打線的表現無話可說。

連同去年6連勝封關，富邦以跨季7連勝展開新球季，後藤認為，中信的打線很強，讓富邦全場沒有時間鬆懈，之後交手不會像這場這麼簡單，第1場就贏球能讓選手有更多自信，希望球隊乘著風向繼續往前，他對執教首勝沒有特別感覺，反倒因比賽打超過3小時覺得有點累，首勝球會轉送給拿到勝投的威戈神。

范國宸指出，開賽前2位打者都被三振，可能覺得是不好的開局，邦力多率先二壘安打讓大家比較放心非常關鍵，他在旁觀察中信新洋投黎克，覺得直球很有威力，想辦法把節奏跟上，很開心掌握到失投球，希望往後與邦力多有更多串聯，為後面棒次製造更多機會，更希望延續去年他打全壘打，球隊就贏的狀況，不打全壘打球隊也贏當然更好。

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