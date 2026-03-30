自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

范國宸首局開轟 後藤執教好彩頭

2026/03/30 05:30

悍將隊長范國宸首局率先開砲，敲出兩分全壘打。 （記者廖耀東攝）悍將隊長范國宸首局率先開砲，敲出兩分全壘打。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕今年的富邦悍將真的「不一樣了！」昨在洲際由隊長范國宸首局開砲帶動氣勢，先發打線棒棒開花狂敲17支安打，以8：2送給中信兄弟開季2連敗。

悍將狂敲17安

中止開季首戰4連不勝

總教練後藤光尊在中職一軍首場執教就帶領球隊中止開季首戰4連不勝，賽後從范國宸手中拿到執教首勝球，他開心地說：「大家的心意，我收下了。」

張洺瑀關鍵安 拿回領先

富邦首局就靠范國宸2分彈先馳得點，4局上靠張洺瑀關鍵安打，4：2拿回領先，第5至7局再添4分，繼2021年在洲際擊敗中信後再於開季首戰告捷，先發打線全員安打。

後藤表示，范國宸今年果然很不一樣，一開賽就做出貢獻，原本賽前有點擔心球隊的打擊，沒想到開賽後盡情發揮，他對打線的表現無話可說。

連同去年6連勝封關，富邦以跨季7連勝展開新球季，後藤認為，中信的打線很強，讓富邦全場沒有時間鬆懈，之後交手不會像這場這麼簡單，第1場就贏球能讓選手有更多自信，希望球隊乘著風向繼續往前，他對執教首勝沒有特別感覺，反倒因比賽打超過3小時覺得有點累，首勝球會轉送給拿到勝投的威戈神。

范國宸指出，開賽前2位打者都被三振，可能覺得是不好的開局，邦力多率先二壘安打讓大家比較放心非常關鍵，他在旁觀察中信新洋投黎克，覺得直球很有威力，想辦法把節奏跟上，很開心掌握到失投球，希望往後與邦力多有更多串聯，為後面棒次製造更多機會，更希望延續去年他打全壘打，球隊就贏的狀況，不打全壘打球隊也贏當然更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中