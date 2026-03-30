重回洲際棒球場 林威助：停車位置變了

林威助（左）以富邦悍將執行副領隊身分重回洲際棒球場，賽前與中信兄弟總教練平野惠一閒聊。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕前中信兄弟總教練林威助2023年底結束合約暫別中職，昨以富邦悍將執行副領隊的身分回到洲際棒球場，賽前還與中信總教練平野惠一閒聊，他表示，雖以客隊身分重回洲際但並不會陌生，「沒有走錯邊啦，只是停車的位置跟以前不一樣。」

效力中信10年

以前停車比較近

林威助2013年季後參加中職選秀在第3輪被指名，在中信從球員到教練效力10年，他表示，在洲際待的時間最多，雖然很久沒有回來但還不至於迷路，「以前停車有固定的位置，再走進來，差別只是這次走得比較遠，以前比較近一點。」

請繼續往下閱讀...

引薦平野來台

不同隊無損交情

林威助帶過的球員與曾共事的教練陸續趁練習空檔來打招呼，2022年由他引薦來台並在2024年出任中信總教練的平野也來致意並閒話家常，平野表示，認識林威助很久了，從球員時期就在一起，再次見面不會有特別的想法，尤其現在不同隊，不會去講跟棒球有關的事，但會就如何讓中職更好交換意見。

林威助2020年季後出任中信總教練，2021-22年帶領球隊締造二連霸，2023年5月調任球團海外發展顧問，季後並未續留，2024年10月以富邦副領隊兼農場總監重回中職，去年季後出任富邦執行副領隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法