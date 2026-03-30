自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

重回洲際棒球場 林威助：停車位置變了

2026/03/30 05:30

林威助（左）以富邦悍將執行副領隊身分重回洲際棒球場，賽前與中信兄弟總教練平野惠一閒聊。（富邦悍將提供）林威助（左）以富邦悍將執行副領隊身分重回洲際棒球場，賽前與中信兄弟總教練平野惠一閒聊。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕前中信兄弟總教練林威助2023年底結束合約暫別中職，昨以富邦悍將執行副領隊的身分回到洲際棒球場，賽前還與中信總教練平野惠一閒聊，他表示，雖以客隊身分重回洲際但並不會陌生，「沒有走錯邊啦，只是停車的位置跟以前不一樣。」

效力中信10年

以前停車比較近

林威助2013年季後參加中職選秀在第3輪被指名，在中信從球員到教練效力10年，他表示，在洲際待的時間最多，雖然很久沒有回來但還不至於迷路，「以前停車有固定的位置，再走進來，差別只是這次走得比較遠，以前比較近一點。」

引薦平野來台

不同隊無損交情

林威助帶過的球員與曾共事的教練陸續趁練習空檔來打招呼，2022年由他引薦來台並在2024年出任中信總教練的平野也來致意並閒話家常，平野表示，認識林威助很久了，從球員時期就在一起，再次見面不會有特別的想法，尤其現在不同隊，不會去講跟棒球有關的事，但會就如何讓中職更好交換意見。

林威助2020年季後出任中信總教練，2021-22年帶領球隊締造二連霸，2023年5月調任球團海外發展顧問，季後並未續留，2024年10月以富邦副領隊兼農場總監重回中職，去年季後出任富邦執行副領隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中