曾聖安致勝轟 李超「拆彈」力保

味全龍曾聖安敲致勝轟。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍昨靠曾聖安致勝轟加上李超關鍵「拆彈」解危，最終以3：2氣走樂天桃猿，連5年在球季首戰都取得勝利。

李超（記者陳志曲攝）

春訓笑容變少 壓力釋放

1局下陳晨威轟兩分砲，開季連兩場開轟，4局上樂天中外野手林政華出現要命接球失誤，加上劉俊緯適時安打扳平比分，5局上曾聖安敲出勝利打點陽春砲。龍隊總教練葉君璋指出，春訓感覺曾聖安壓力很大，笑容變少了，更在乎自己的表現，相信這一轟能讓他釋放壓力。

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曾聖安是龍隊2024年選秀第一指名外野手，去年獲重用出賽69場，打擊率2成12，前天剛滿20歲的他在本季首戰就開轟獲選單場MVP，他說，春訓笑容變少不是不開心，而是熱身賽表現不佳，一直思考如何打好，這一轟確實讓他釋放一些壓力。

守住梅賽鍶勝投

李超被又摟又抱

前統一獅洋投梅賽鍶本季轉戰龍隊，昨先發5.1局失2分拿下勝投。關鍵在6局下，梅賽鍶1出局後被敲2安退場，李超上場救火，雖保送林子偉，但先後三振林承飛、張閔勛，不但拿下中繼成功，也守住梅賽鍶勝投。葉總說，投手教練納瓦洛春訓就一直在找「拆彈」人選，目前看來李超是首選。

「其實我坐雲霄飛車都覺得很可怕。」李超說，自己膽子很小，不是「強心臟」投手，但踏上投手丘就專注面對打者而忘記害怕，6局下危機時刻上場還滿興奮的，很開心可以幫助球隊。

有趣的是，李超解危下場後，梅賽鍶對他又摟又抱，不斷吐出西班牙語，顯得相當興奮，李超笑說，「我聽翻譯說，他準備要請我吃大餐之類的，他真的很開心。」

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