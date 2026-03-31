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頭過身就過 中職票房保萬有影

2026/03/31 05:30

亞太球場今、明兩天將首度迎來平日賽。（資料照）亞太球場今、明兩天將首度迎來平日賽。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職去年寫下單季首次場均破萬票房的歷史新標竿，今年能否「保萬」成功，甚至如會長蔡其昌在開季前活動上許願「票房再成長10％」目標，清明連假人氣將是一大觀察指標，考驗6球團行銷能力。

去年場均破萬 本季開幕週4戰開紅盤

328象猿開幕戰在大巨蛋，締造連兩年4萬人滿場後，統一獅隊新主場台南亞太主球場329首戰，在獅迷總統賴清德現場見證下，開出23500人滿場紅盤，改寫中職室外球場票房新猷，上週4戰觀眾最少的洲際球場金控大戰是15219人，中職挑戰再創票房高峰有好的開始。

獅隊洋投布雷克今晚先發迎戰悍將。（資料照）獅隊洋投布雷克今晚先發迎戰悍將。（資料照）

林岱安本季轉戰悍將，今將隨隊踢館老東家獅隊。（資料照）林岱安本季轉戰悍將，今將隨隊踢館老東家獅隊。（資料照）

亞太今迎來平日賽 布岱對決聚焦

12強奪冠、大巨蛋場次激增，兩大利多讓中職去年榮景堪稱前所未見，進場首度破萬、與前年相比成長34.99%。今年季初經典賽預賽淘汰，加上徐若熙、林安可旅日，各隊主將多人進入傷兵名單，開季讓不少新人擠入先發陣容，票房考驗甚鉅，本週平日賽程、以及4月3至6日的連假，都將是爭取新舊球迷進場的決戰場，不論主題日或升級版的應援團，各球團輸人不輸陣，也將看出中職今年的人氣走勢。

獅隊去年在台南球場打23場，場均7678人，亞太首戰人數足以「1場抵3場」主場票房。然而，今、明兩天對富邦，亞太球場馬上面臨平日場次考驗。獅隊推出洋投布雷克，若富邦安排林岱安先發，「布岱配」搭檔多年並曾一起奪冠的前隊友，將首次對決，成就經典畫面。

悍將啦啦隊Fubon Angels。（資料照，中央社）悍將啦啦隊Fubon Angels。（資料照，中央社）

清明連假人氣 北部雙雄拚4連滿

味全和富邦4月3至6日第一個主場，在天母和新莊排連假檔期，已經擺出堅強啦啦隊女孩班表，尤其富邦南韓五本柱排班駐場，北部雙雄都有機會挑戰罕見的主場「4連滿」紀錄。龍隊天母球場今年迎來升級，球團昨透露，4月3日首戰僅剩零星座位。而富邦也表示，3、4日開幕系列戰內野完售，合計已售出將近2萬張門票，5日和6日林哲瑄引退系列戰，合計也已售出1萬4千張門票。

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