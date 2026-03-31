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猿迎新送舊 先頒黃子鵬冠軍戒

2026/03/31 05:30

黃子鵬轉戰雄鷹後，今首度回娘家桃園球場。（資料照）黃子鵬轉戰雄鷹後，今首度回娘家桃園球場。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕衛冕軍樂天桃猿今晚回大本營桃園主場，迎接第一個客人就是昔日王牌黃子鵬的新東家台鋼雄鷹，樂天也將頒贈「老虎」黃子鵬去年的冠軍戒，感謝他的貢獻。

樂天今天推出新洋投魔爾曼先發，轉型打第三棒的陳晨威上週在大巨蛋對象、龍已連兩戰擊出全壘打，今天能否再從生涯439局僅挨11轟、以「難轟」著稱的雄鷹先發後勁手中開轟，去年自由球員資格離隊的黃子鵬首度回娘家，現場球迷的回饋如何，以及新血加入的樂天啦啦隊女孩桃園首秀，都是今晚比賽焦點。

桃園球場翻新

雄鷹今率先踢館

來者是客，黃子鵬儘管本季轉投他隊，但他過去8年為猿隊拿下51勝，堪稱本土第一先發，樂天今晚將安排溫馨橋段，把預留多日的冠軍戒，掛在老虎手上，接受猿迷的致意。

全新亞太球場亮相後，新莊和天母也都大改造，本週陸續迎客，曾是中職指標球場的桃園球場，啟用逾16年，看台頂棚、遮雨棚已有鏽蝕跡象，桃園市政府體育局研擬2階段改善，去年季後投入4500萬經費整建，球場觀眾席看台「薄膜遮雨棚」第一階段「臨時性補強與防蝕延壽工程」已如期先完工，由於清明連假，樂天都是客場作戰，猿隊「10號」隊友將把握今明兩天做伙來「新」桃園主場觀戰，球團預告，今晚四局下樂天五本柱在三壘側看台，特別準備限定舞蹈。

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