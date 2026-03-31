桌球世界盃》鄭怡靜搶分組第1 對決埃及小天后

台灣一姐鄭怡靜在世界盃女單小組賽旗開得勝。（資料照，取自ITTF網站）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2026年國際桌總男子及女子世界盃桌球賽昨在澳門銀河綜藝館點燃戰火，世界排名19的台灣一姐鄭怡靜，首場小組賽以11：7、6：11、11：6、11：9打敗地主代表梁安娜，明將跟非洲盃女單冠軍埃及新星漢娜.高達，爭分組第1席次。

漢娜．高達（資料照，取自ITTF網站）

本屆男、女單打小組共分16組，每組第1名能晉級16強淘汰賽。剛征戰完日本T聯賽的鄭怡靜，隨即在澳門出賽，首場面對沒有世界排名的梁安娜，雖在第2局讓出，不過她3、4局守住領先優勢，搶下首勝。

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世界排名26的漢娜.高達僅18歲，是埃及史上最年輕全國冠軍，鄭怡靜於2024年WTT法國蒙佩利爾冠軍賽打敗漢娜.高達，也是她生涯首闖冠軍賽4強。

男子組方面，去年驚奇晉級16強的馮翊新，直落三遭世界排名33的瑞典名將卡爾柏格橫掃，再來要挑戰法國「眼鏡弟」F.勒布朗；今年亞洲盃躋身4強的張祐安，直落三不敵世界排名29的日本名將宇田幸矢。

林昀儒今登場

首戰非洲盃亞軍

世界排名第7的林昀儒去年無緣16強，本屆捲土重來，他今將迎戰非洲盃亞軍阿爾及利亞選手布魯薩，他今年非洲盃男單4強扳倒奈及利亞名將「非洲天王」阿魯納，實力不容小覷。

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