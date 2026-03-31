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亞洲盃無關晉級 無損男足求勝心

2026/03/31 05:30

台灣男足主帥羅斯（右）與隊長陳柏良昨在記者會上宣示捍衛主場。 （記者粘藐云攝）台灣男足主帥羅斯（右）與隊長陳柏良昨在記者會上宣示捍衛主場。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足今晚6點半將於亞洲盃資格賽最終輪迎戰斯里蘭卡，即便已無關晉級，但主帥羅斯強調會全力搶勝，同時這也是隊長陳柏良國家隊生涯第98場出賽，今年將是他的職業生涯最後一年，他抱持著感恩的心態披上國家隊戰袍，期待把經驗傳承給年輕球員。

台灣男足已確定無緣亞洲盃，今晚在主場台北田徑場迎戰斯里蘭卡為這次資格賽最終戰。羅斯期待年輕球員們能踢出屬於台灣風格的足球，「我們這次集訓作了很好的準備，有很多年輕選手加入，即便已無關晉級，我們還是要拿下3分積分跟好的結果，希望球員能踢出屬於台灣風格的足球。」

澳洲籍的羅斯去年11月在原主帥黃哲明請辭後接掌國家隊兵符，執教首戰為去年11月和土庫曼一戰，當時以1：3落敗，今晚是他首度在台灣主場領軍出擊。羅斯期待，台灣男足能成為一支主動且積極去控制比賽的球隊，「我們不在乎對手排名高低，只要建立起自己的風格、架構，無論對上誰都沒問題。」

隊長陳柏良 國家隊第98戰

37歲的陳柏良今晚將迎來生涯第98場國家隊出賽，今年將是他職業生涯最後一季。對於披上國家隊戰袍，陳柏良強調只有感謝，「能有今天都是國家隊帶給我的，我是土生土長高雄人，堅持下去的原因是足球改變我的人生。我希望把經驗傳給年輕球員，接下來主角是他們，我認為，感恩的心是必須要有的，也是我願意回來踢國家隊的原因。」

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