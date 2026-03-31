日職》徐若熙明初登板 挑戰神獸首「步」曲

軟銀中午對戰金鷲

軟銀徐若熙明天日職初登板，踏出「超越傳奇」的歷史性第一步。（取自軟銀鷹官網）

〔記者倪婉君／台北報導〕25歲台灣右投徐若熙在去年季後行使旅外自由球員權利，並以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.8億）的中職旅外最大合約加盟日職軟銀鷹後，明天中午12點表定對樂天金鷲進行旅日生涯初先發，踏出「超越傳奇」的歷史性第一步，DAZN2台也將提供直播服務，讓無法到場的台灣球迷一起加油。

軟銀在上週五日職新球季開打後，對火腿鬥士拿下3連勝，徐若熙昨和上澤直之、史都華、大關友久和大津亮介等投手在福岡巨蛋練習，結束後就移動到仙台，準備今起的客場6連戰。軟銀今由大關友久先發，樂天則由在大聯盟累計68勝的前田健太投出重返日職第1球

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他盼每年都至少10勝

徐若熙在2019年中職季中選秀獲味全龍第1輪第2指名加盟後，2021年3月17日對中信兄弟初登板，就寫下11個出局數全飆三振的超狂紀錄，而後雖出現手肘傷勢，但在總教練葉君璋嚴密保護下成長和進化，去年季後取得旅外資格，立即引發美、日爭奪戰，最後由去年日本一總冠軍的軟銀搶下。徐若熙不但代表台灣隊在經典賽對澳洲繳出4局無失分，18日一軍熱身賽對中日和26日二軍賽對廣島，各繳出5.2局、5局僅失1分內容，獲軟銀監督小久保裕紀欽點進入開季輪值。

郭泰源單季15勝、

6季達10勝 台將最多

1月在福岡出席加盟記者會時，徐若熙就對日媒表示，「希望每一年都能拿到10勝以上」，也希望超越傳奇賢拜郭泰源在1991年單季15勝的旅日投手單季勝投紀錄。日職過去僅7名台灣投手達成單季10勝，以郭泰源曾6季達成單季10勝最多，最近一位則是陳偉殷在2010年於中日龍繳出13勝。

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