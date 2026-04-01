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自由日日shoot》身障泳將 控自費出征遭拒 運動部促帕總檢討缺失

2026/04/01 05:30

身障游泳選手林育夙連日在社群平台發文痛批帕總。（林育夙提供）身障游泳選手林育夙連日在社群平台發文痛批帕總。（林育夙提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕天生失去雙手、兩度榮獲總統教育獎的國家級身障游泳選手林育夙，前天在社群平台發文，「不要以為我沒有手可以擋，你就可以一直搧我耳光！」控訴帕拉林匹克總會長期行政怠惰、選拔標準不透明，並直指政府每年撥款2億元預算補助卻監督失能。

林育夙︰願自費赴西國

帕總稱「另排賽事」拒絕

林育夙指出，為了爭取亞帕運積分，他去年11月透過網路募款籌得約35萬元，計畫自費前往西班牙參賽。但國際賽報名窗口由帕總壟斷，帕總1月要求他將身分改為「公費選手」，並更換他的教練，導致原先規劃的行程大亂。

林育夙憤怒的是，最後因中東戰事導致杜拜轉機受阻，帕總直接取消3月代表隊行程。林育夙即使自願自費更改航線前往，卻遭帕總以未來另有賽事安排為由拒絕，導致他金錢受到損失和積分落空的雙重打擊，他向運動部長李洋喊話，「李洋部長，這就是您所謂的照顧身障選手嗎？」

林育夙昨再度發文，「我被打壓的情況也不是一朝一夕了，是過去3年多的時間，我知道李洋部長也才剛上任，我仍然期待也相信他能真正重視並照顧選手的權益，身為選手出身的他，我相信更能體會運動員的處境，因此我對他依然抱持高度的敬佩與期待！」

運動部已要求帕總必須針對行政作業疏失、溝通機制缺失、選拔公正性等進行專案檢討，未來選拔必須落實透明化。

帕總︰希望能給機會

澄清被冤枉之處

針對林育夙質疑選拔不公一事，帕總表示，將啟動專案檢討釐清，若相關人員確有缺失，將透過紀律委員會等機制議處，未來也將以具體行動持續優化選訓工作，避免類似情形再次發生。

帕總會長穆閩珠昨接受採訪也表示，帕總一直等林育夙親自來總會或電話聯繫，「希望能給帕總一個機會，澄清帕總被冤枉指控的地方。你應該知道總會在找你吧？」

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