鄭浩均「抓龍」 兄弟開胡

味全鋼龍第6局破功。（記者廖耀東攝）

跨季5連勝、連16局無失分

中信兄弟鄭浩均先發6局無失分奪勝。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟經典賽國手鄭浩均昨本季首次出賽就交出6局無失分的好投，加上打線在6局下一舉突破鋼龍灌進3分奠定勝基，終場以4：1擊敗味全拿到本季首勝，中止開季2連敗與跨季3連敗，鄭浩均拿下跨季5連勝，跨季連續16局無失分。

中信兄弟鄭浩均6局好投，獲得單場MVP。 （記者廖耀東攝）

想續投第7局 建仔不准

鄭浩均只用了62球就投完6局，僅被擊出3支零星安打，送出5次三振，退場前只讓味全站上得點圈2次，他表示，沒有特別去想局數，把工作做好就好，有想續投第7局也嘗試爭取，投手教練王建民卻覺得，球數雖然很精簡，但經典賽投2局、公辦熱身賽投4局、開季首場6局，希望他能循序漸進，下次再把局數拉長。

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5局投手戰 鋼龍6局破功

鄭浩均指出，今年的目標是讓比賽更精簡、盡量減少保送，從熱身賽到這場都做得很到位，球隊開季2連敗，一定要有人拿下首勝，既然上場當然很想贏，鋼龍也投得很好，兩隊打完5局都沒得分，戰況呈現膠著，「既然鋼龍壓制我們，我也要守住不失分，且一定要比他投得久，打過經典賽讓心態更穩一點，什麼大風大浪都看過了，被安打沒關係，只要不飛出去就好。」

中信總教練平野惠一表示，味全有很多積極攻擊的打者，鄭浩均這場讓打者無法預測球種，投完6局決定換投是因為用球數，兩隊前段都在投手節奏下比賽，第6局能把握無人出局滿壘突破鋼龍，主要是比賽中不斷針對進攻策略開會，就看選手在場上能否做到，希望打線不要等到進入第3輪才醒來。

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