葉子霆「逐獅」 悍將唯一不敗

悍將勇奪跨季8連勝，獨居上半季龍頭。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將四棒范國宸昨在5局上敲出追平砲，開季連續2場開轟，葉子霆8局上致勝安突破平手僵局，9局上張育成追加本季首轟，率隊以5：3賞給統一獅亞太主球場首敗，締造跨季8連勝，以唯一不敗之姿獨居上半季龍頭。

悍將葉子霆8局上擊出致勝安。 （記者李惠洲攝）

跨季8連勝 獅亞太首敗

富邦首局先馳得點，先發洋投魔力藍卻在2局下被攻下3分大局，但他3至6局僅被敲1安，最終繳出失3分的優質先發。

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總教練後藤光尊透露，「魔力藍被連續安打的模式都差不多，捕手教練的山哲也有跟培峰討論，能在比賽中及時調整，我覺得很好。」後藤認為，他成功運用曲球後，投起來就比較輕鬆。

本季初先發就進帳MVP

雙方鏖戰至8局上，王念好二壘安打後，戴培峰推進打，葉子霆擊出致勝安，有別於去年9月才拿MVP，今年本季初先發就進帳。後藤表示，葉子霆的狀態很好，一直在思考哪個時間點讓他上場，這場有打出好的結果真是太好了。

今年富邦小球戰術多，推進成功機率提高，洋砲邦力多首局也貢獻1支，獅隊總教練林岳平就觀察，「可盜壘、可打跑、可觸擊，進攻形態變多，得分效率就會變高。」

葉子霆直言，過去大家會綁手綁腳，今年是練習做好後在比賽中自然呈現，「團隊就是要環環相扣，一個接著一個才會有好的結局。」

拚開季連3場開轟

范國宸挑戰創舉

富邦開季2連勝和中心棒次的爆發也有關，特別是范國宸，2場8支6包含2轟，今晚要挑戰聯盟史上首次開季連3戰開轟。後藤表示，「中心棒次能打出來，比賽就會往好的方向發展。」

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