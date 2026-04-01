最懂布雷克的男人！ 林岱安：各自加油

昔日搭檔布雷克（左）跟林岱安賽前合照。（記者龔乃玠攝）

板凳出發

無緣對決昔日搭檔

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將以7年5600萬簽下的鐵捕林岱安，昨首度回老東家統一獅主場，可惜開季連2場從板凳出發，無緣對決昔日搭檔布雷克。

賽前相見歡

促不要公布習慣

林岱安生涯和布雷克搭配99場比賽，合力奪下45場勝投，僅吞24場敗投，曾是獅隊的勝利保證，林岱安也堪稱是全中職最了解布雷克。昨賽前練習兩人相見歡，布雷克不忘跟說一句：「不要告訴隊友我的習慣是什麼。」林岱安笑回：「各自加油！」

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先前林岱安曾說，很擔心首打席對決布雷克可能會哭，可惜富邦總教練後藤光尊並未讓他先發，初次對決還要再等等。不過部分富邦選手賽前請益林岱安，他也不吝於分享布雷克的特性，「私底下我們很要好，但到場上都是為了幫助球隊贏球。他會這麼做，我也會這麼做。」

披上藍袍

今有機會先發首秀

林岱安在公辦熱身賽就對過統一獅2場，但來到例行賽正賽，感覺還是不一樣，「看到很多球迷也會一直主動跟我打招呼，心裡還是充滿感恩。」今天富邦由游霆崴先發對上獅隊，林岱安在熱身賽和他搭2局僅掉1分，有機會今晚迎接披上藍袍後的先發首秀。

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